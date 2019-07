NESTOR: Nils Arne Eggen utenfor Lerkendal i forbindelse med avdukingen av sin egen statue i juni. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Eggen ga Horneland Europa-time

Eirik Horneland (44) fikk en leksjon i Rosenborg-filosofi av Nils Arne Eggen (77) foran onsdagens kvalifiseringskamp til Champions League mot BATE Borisov.

Det fortalte Horneland selv på pressekonferansen i Minsk i går kveld.

Når VG ringer Nils Arne Eggen er han sparsom med hvilke råd han har gitt til den nåværende RBK-treneren.

– Jeg er en samtalepartner, og snakker uformelt med de i klubben. Jeg er «Rosenborger», og prøver å gi noen gode råd, jeg har jo lang erfaring med det å være ute å spille i Europa, forklarer 77-åringen.

Hvilke råd han ga til Horneland ønsker ikke Eggen å svare på, han prøver å avslutte samtalen, men svarer på et siste spørsmål.

– Hva tenker du om utviklingen til Rosenborg den siste tiden?

– Du har sett kampene du og? Det har vært veldig bra. Den siste kampen var som å se en god utgave av Rosenborg, roser Eggen.

Horneland avslørte derimot litt av innholdet i samtalene.

– Han sa til meg at vi spiller som på Lerkendal. Det er Rosenborg, det er vår kultur, det er sånn vi har bygget oss opp og sånn vi skal være. Jeg synes det er en veldig riktig holdning. Det er en grunn til at Rosenborg har lyktes så godt over tid, sa Horneland ifølge Adresseavisen.

De gode rådene kan han trenge. Under Eggens tid kvalifiserte klubben seg for Champions League åtte år på rad. Nå er det 12 år siden RBK var en del av det gode selskap, de siste årene har de fått det svært tøft i gruppespillet i Europa League.

Onsdagens motstander, BATE Borisov, har derimot vært i gruppespillet i Champions League fem ganger siden 2008.

