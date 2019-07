TABBE: Aslak Falch (i bakgrunnen) fortviler etter tabben, mens Fredrik Sjølstad feirer scoring. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Keepertabbe reddet Molde mot bunnlaget Sarpsborg

MOLDE (VG) (Molde – Sarpsborg 2–1) Sarpsborg var i ferd med å sjokkere serieleder Molde da det gikk galt for keeper Aslak Falch.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ser at keeperen kommer til å spille til deres sentrale midtbanespiller. Da går jeg for det, og chipper den i mål, forklarer Sjølstad, som utnyttet Falchs feil, til VG.

Molde hadde feid over Sarpsborg, men likevel var lagene like langt da det gjensto et drøyt kvarter.

Falch, som holdt Sarpsborg inne i kampen med en rekke redninger før tabben, fikk ballen foran mål, og forsøkte å spille seg ut langs bakken. Med en lang pasning forsøkte han å nå midtbanespiller Matti Lund Nielsen, men Sjølstad snappet ballen, fart mot mål og avgjorde kampen.

Dermed fortsetter krisen for Sarpsborg, som ligger under streken på nedrykksplass.

les også Utvist Stabæk-trener misfornøyd med dommer i Brann-tap

Før det var det spesielt to spillere som herjet for Molde.

Få duoer har vært med skremmende for motstandere å se på motsatt banehalvdel i Eliteserien denne sesongen, enn Magnus Wolff Eikrem og Ohi Omijuanfo. Til sammen har de hele 28 målpoeng på de første 16 kampene denne sesongen.

Mot Sarpsborg tok det kun 18 minutter før duoen sendte hjemmelaget Molde i ledelsen, og det på ekte samba-vis.

Vanligvis er det Eikrem som er servitøren, men denne gangen var rollen snudd om. Omijuanfo ble spilt gjennom, og hadde en forsvarer mellom seg selv og målet. Han la inn et par kroppsfinter, før han trillet ballen videre til Eikrem som kom i full fart på hans venstre side.

Fra drøye 12 meters hold kunne Eikrem enkelt sette ballen i et nesten åpent mål.

Slik vant Start i kveld:

Fortjent ledelse

Eikrem og Omijuanfo startet herjingen med Sarpsborg tidlig i oppgjøret.

Det var spilt fem minutter da Eikrem spilte Omijuanfo alene med Sarpsborg-keeper Aslak Falch. Spissen forsøkte å lobbe ballen over Falch, men keeperen fikk en hånd på ballen, og slo den så vidt over målet.

I andre omgang fortsatte de i samme spor. Eikrem fikk ballen på 20 meters hold, før han leverte til Omijuanfo. Fra skrått hold fikk han avsluttet, men igjen sto Falch i veien.

les også Aalesund vant på overtid

Eikrem fortsatte å herje, og var nære å servere Fredrik Aursnes, i tillegg til å doble ledelsen selv, men det løsnet ikke for Molde.

Til tross for flere store sjanser, klarte de ikke klarte å doble ledelsen. Da begynte tvilen å bre seg på tribunen. Kunne Sarpsborg komme tilbake?

Plutselig smalt det, helt ut av det blå. Zachariassen bommet på ballen i en avslutning, men det ble en perfekt pasning til han selv. Fra kort hold satte han ballen i mål, og lagene var like langt.

Men det tok bare Molde et par minutter å slå tilbake, etter tabben til Falch. Dermed tilbringer Molde Eliteserie-pausen på toppen av tabellen.

Drama i Bergen: