ODD, ENGA OG MOLDE: Odd-leder Einar Håndlykken holder rundt Elbasan Rashani, Vålerenga-eier Tor Olav Trøim på lokaloppgjør mot Lillestrøm og Moldes rike onkel Bjørn Rune Gjelsten feirer fjorårets seriegull. Foto: Jørgen Braastad, VG og NTB Scanpix

VG har sjekket alle eliteserieklubbene: Disse har best og dårligst kontroll

I Start er det «svært utfordrende». Odd «rammes hardt». Brann kommer til å søke hjelp. Selv Rosenborg kan miste kontrollen. Stabæk frykter at penger fra overganger ikke kommer som avtalt.

Oppdatert nå nettopp

VG har tatt økonomitempen på hver eliteserieklubb etter at coronaviruset sykemeldte fotballen.

Siste vending er at det ikke kan spilles kamper før tidligst 15. juni, og det er tvilsomt om man i det hele tatt kommer i gang i sommer.

Imens er det klubber som frykter at de «ikke står på beina» når dette er over. Bare tre-fire klubber har midler på bok å snakke om:

Anstrengt økonomi og store underskudd for enkelte klubber de siste årene til tross: De fleste, men ikke alle, har «grei kontroll» akkurat nå.

Men det kan endre seg, og det kan bli brutalt.

– Mye er usikkert, men det som virkelig er kritisk er hvis vi ikke får spilt serien, sier Brann-leder Vibeke Johannesen, som kommer til å søke på relevante krisepakker.

– Det er vanskelig å si at vi har kontroll hvis dette vedvarer, sier Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug.

– Vi betaler fortsatt regninger og lønninger, men vi vil selvsagt få store utfordringer om dette blir langvarig, sier Vålerenga-leder Erik Espeseth.

– Usikkerheten er større enn vi liker, sier Odd-leder Einar Håndlykken. Skien-klubben gikk nesten fem millioner i minus i fjor:

– Det største spørsmålet er penger vi har utestående. Vi gjorde en del salg i fjor, og en del skal betales i år. Vi får se om vi får de pengene i tide, sier Stabæk-leder Jon Tunold.

– Jo lengre det drar ut, jo større og større blir usikkerheten, sier Bodø/Glimts Frode Thomassen, leder for den eneste eliteserieklubben som ikke har permittert noen ansatte.

Slik står det til hos klubbene:

CUP-EXIT: Rosenborg taper på straffespark i 4. runde i cupen i fjor. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

# Rosenborg

Pluss: Har enorme driftsinntekter (293 mill.), penger på bok (92 mill.) og eier anlegg (egenkapital på 253 mill.). Overskuddet i fjor var på 12 mill.

Minus: Driften, sett bort fra europacup, går kraftig i minus. I fjor vendte også publikum ryggen til RBK. Klubben har også de klart største kostnadene, og rammes på den måten hardere enn andre.

– Vi ser at vi får igjen for at vi har lagt opp litt penger, og brukt overskudd på varige verdier, sier Tove Moe Dyrhaug, som mener klubben har kontroll om ligaen kommer i gang i sommer.

– Driften vår er dyrere enn det som er bærekraftig. Det vet vi. Men vi har spilt europacup fire av de fem siste årene, og slik det er nå er vi avhengig av europacup to av fire år, sier hun – og vedgår at det foreløpig ikke har gått ut over sponsormidlene:

# Bodø/Glimt

Pluss: Leverte et knallsterkt resultat på 11,7 mill. i fjor. En av få klubber med mye cash: 29 mill. ved årsskiftet. Fjorårets spillersalg gir utslag også på årets regnskap. Og det kan bli e-cup.

Minus: Må selge for 15–20 mill. over treårsperiode for å opprettholde dagens drift på samme nivå. Avhengig av vekst og stabilitet i inntektene.

– Vi har en brukbar likviditet, og har vært i en litt annen situasjon enn mange andre. Samtidig er vi en liten klubb med begrenset ressurser, både folk og midler, så vi er sårbare, sier Frode Thomassen.

– For oss handler det veldig mye om når Eliteserien starter opp igjen. Blir Eliteserien spilt i 2020? Det er et klart mål. Da vil vi klare å levere de produktene som ligger i avtalene våre.

JUVELER BLE SOLGT: Håkon Evjen (t.v) og Amor Layouni jubler for seier over Strømsgodset i fjor sommer. Foto: Fredrik Hagen

# Molde

Pluss: Har Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten i ryggen. Gjennom Stiftelsen Molde Fotball har de kun ett formål: Å støtte Molde FK økonomisk. Har opp gjennom årene tilført verdier uten sidestykke i norsk fotball. Molde skal, etter planen, forsøke seg i Europa.

Minus: Risikoen er knyttet til tilskudd fra eiere, men Molde har over lang tid hatt svært lojale hjelpere.

– Vi klarer å ri av dette en god stund. Vi har gjort fornuftige tiltak der vi har permittert en del ansatte og spillere har gått med på lønnsreduksjon. Vi har god kontroll, men er avhengig av at eliteserien kommer i gang etter hvert, sier Molde-leder Ole Erik Stavrum.

ALT FOR MOLDE: Kjell Inge Røkke (t.v.), Bjørn Rune Gjelsten (midten) og Leif-Arne Langøy i 2012 da Ole Gunnar Solskjær ble presentert som Molde-manager. Alle hører til i Stiftelsen Molde Fotball. Foto: Espen Braata

# Sarpsborg 08

Pluss: Generelt veldig solid økonomi med høy egenkapital (61,5 mill.). Eier anlegg og har eksterne lånetakere. Det gir fleksibilitet.

Minus: Gikk 4,3 millioner i minus i fjor etter ekstra investeringer i spillerstall og anlegg. Hadde negativ arbeidskapital (1,4 mill.) ved utgangen av 2019, noe som betyr at det ikke var nok penger til å dekke den kortsiktige gjelden.

– Vi har hatt noen gode år, og nå har vi igjen for at vi eier lokalene og har veldig lite gjeld, sier leder Espen Engebretsen.

– Vi har god kontroll. Vi har gjort noen besparelser som jeg mener er viktig. Kostnader er tatt bort som følge av mindre aktivitet. Vi har gode partnere og en by som står bak, så sant dette ikke drar ut i altfor lang tid, skal det gå bra.

# Brann

Pluss: Har gradvis fått bedre økonomi. Solgte studentboliger i ny tribune for 102 mill. i fjor. Det ga et overskudd på 9,6 mill. i konsernet. Egenkapitalen har økt til 71,9 mill.

Minus: Den underliggende driften er negativ. Krevende likviditetssituasjon. Ved utgangen av 2019 var arbeidskapitalen på minus 19 mill.

– Vi fakturerer det meste av signerte sponsoravtaler i januar og februar, og vi har fått inn store deler av dette i løpet av februar og mars. Vi har en ok likviditet nå, sier Brann-leder Vibeke Johannesen, som mener Brann ligger «noen millioner bak».

– Vi opplever at vi ligger langt ned på listen av det næringslivet skal kutte, men det vil selvsagt avhenge av varigheten på situasjonen og hvordan den enkelte bransje blir rammet.

HOLDER SAMMEN: Odds Elbasan Rashani og daglig leder Einar Håndlykken etter oppgjøret mot Viking i Skien i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

# Odd

Pluss: Holder et fornuftig lønnsnivå og forsøker å utvikle egne spillere med «Telemarksprofilen».

Minus: Økonomien er betydelig svekket de siste to årene, der egenkapitalen er redusert med rundt 10 millioner kroner. Gikk nesten 5 mill. i minus i fjor. Har et relativt risikofylt 2020-budsjett der man regner med fem millioner kroner i spillersalg, en del av det er allerede på plass.

Odd-leder Einar Håndlykken sier at klubben «rammes hardt».

– Usikkerheten er større enn vi liker, men situasjonen tatt i betraktning føler vi at vi per nå har så god kontroll vi kan ha, sier han.

– Tiltakspakkene som myndighetene har stilt til rådighet, opplever vi at treffer en eliteserieklubb som Odd dårlig. Det gjør at inntektsbortfallet må kompenseres med sterkt justerte kostnader. Vi har foretatt permitteringer og tar nå grep for å justere direkte utlegg når sesongen kommer i gang igjen, sir han.

EIER HEIER: Vålerenga-eier Tor Olav Trøim ( i midten) følger oppgjøret mot Lillestrøm på Ullevaal i 2015. Foto: Jørgen Braastad

# Vålerenga

Pluss: Har jobbet for å ta ytterligere skritt mot en bærekraftig, selvstendig økonomi – uavhengig av bistand fra Tor Olav Trøim. Ny stadion på plass i 2017, et anlegg klubben vil tjene penger på. Hadde budsjettert med et lite overskudd i 2020.

Minus: Er avhengig av driftstilskudd fra Tor Olav Trøim, som gjennom Magni Sports AS eier Vålerenga Fotball AS, som samarbeider med klubben om driften. I 2018 var kapitaltilførselen på rundt 10 millioner, i fjor var det under budsjett, men fortsatt på et høyt nivå. Rammet av publikumssvikt i fjor høst.

– Vi hadde budsjettert med et forsiktig plussresultat, men må nå anta at det går mot et underskudd, sier Vålerenga-leder Erik Espeseth.

Han antar at klubben tapte én million kroner i løssalg helgen Eliteserien skulle startet, men dette er penger han håper vil komme senere.

Sesongkort-inntekter på 1–1,5 millioner anser han som tapt fordi sesongen blir mer komprimert. Og han regner med tre millioner i tapt salg på sponsorsiden.

# Sandefjord

Pluss : Begynte å kutte allerede i fjor. Droppet treningsleire og barberte årets budsjett med fem millioner kroner, tross opprykk.

Minus: Har vært i Mistet Komplett som stadionsponsor, og nå er det tungt å få solgt stadionnavnet. Har vært i «rød sone», noe som er uttrykk for manglende økonomistyring. Har derfor måttet lage handlingsplaner.Mistet Komplett som stadionsponsor, og nå er det tungt å få solgt stadionnavnet.

– Vi har brukbar kontroll. Vi har tatt ned ganske mye, og vi har vært nødt til å være føre var. Vi gikk på et bra underskudd i fjor, men vi har fått tilført noen midler, så nå har vi positiv egenkapital, sier styreleder Gunnar Bjønness i Sandefjord Fotball AS.

# Mjøndalen

Pluss: Har ganske solid økonomi og eier Consto Arena, der salg av leiligheter har skaffet tiltrengte midler i år.

Minus: Kanskje ekstra sårbare nå. Driftes som et idrettslag, og går glipp av store inntekter fra barneaktivitet. Sponsorene er små bedrifter i bransjer med kraftig reduksjon i omsetning.

– Vi snakker ganske mange millioner, og det for en klubb med en liten økonomi. Det er millioner som er tapt, og det fremstår som vanskelig å hente det inn igjen, sier økonomimedarbeider Per Fjeld-Olsen til VG.

– Vi føler at vi har sånn noenlunde kontroll, legger han til.

# Viking

Pluss: Klubben har forbedret økonomien kraftig. Har 17 mill. i kontanter, og eier egen stadion. Driftsinntektene økte med 31 mill. i fjor. Dessuten: Salgene av Zlatko Tripić og Kristian Thorstvedt kommer på 2020-regnskapet. God betalingsevne.

Minus: Selv om årsresultatet ble kraftig forbedret (fra −9,4 mill. i 2018), så gikk man også i fjor i minus: 1,1 mill.

– En betydelig andel av selskapets inntekter blir betalt i forkant av sesongen i forbindelse med samarbeidsavtaler og salg av sesongkort, heter det i 2019-rapporten til Viking Fotball AS.

TIL KINA: Stabæks John Hou Sæther ble solgt til kinesiske Beijing Guoan. Her jager han AaFKs Kaj Ramsteijn i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

# Stabæk

Pluss: Solgte spillere for 73,7 mill. i fjor. Det er klart best i klassen. Økonomien er vesentlig styrket. AS-et gikk 13 millioner i overskudd, noe som sørger for god betalingsevne frem til sommeren. Bygger stadion som skal stå ferdig i 2023.

Minus: Sliter fortsatt med å skaffe stabile driftsinntekter, og er derfor avhengig av spillersalg.

– Vi har ganske gode tall, men vi er litt bekymret for konsekvensene. Vi er avhengig av en del inntekter fremover, sier Stabæk-leder Jon Tunold.

– Det største spørsmålet er penger vi har utestående. Vi gjorde en del salg i fjor, og det er en del millioner som forfaller i sommer. Vi får se om vi får de pengene i tide, sier han.

# Strømsgodset

Pluss: Fikk endelig avsluttet samarbeidet med investorene, noe som betyr at klubben kan se fremover. Ønsker en Fikk endelig avsluttet samarbeidet med investorene, noe som betyr at klubben kan se fremover. Ønsker en ny organisasjonsmodell . Fortsatt positiv egenkapital.

Minus: Har gått over 20 mill. i minus på to år, og egenkapitalen er kraftig redusert. Skal over tid betale til sammen 10 millioner kroner fra spillersalgsinntekter til de gamle investorene. Økonomien Har gått over 20 mill. i minus på to år, og egenkapitalen er kraftig redusert. Skal over tid betale til sammen 10 millioner kroner fra spillersalgsinntekter til de gamle investorene. Økonomien var skral allerede før coronakrisen , da det ble sagt at klubben måtte selge spillere eller få tilført kapital.

– Minusresultatet (12 mill.) i fjor var en styrt øvelse fordi vi hadde egenkapital å ta av. Men likviditeten blir en utfordring hvis dette varer. Akkurat nå har vi god oversikt og god kontroll, sier Strømsgodset-leder Dag Lindseth Andersen.

– Diskuterer dere lønnskutt med spillerne?

– Vi har ikke dialog om det nå, men det er ett av flere virkemiddel vi kan se på.

HAUGESUND-EIER: Ole Henrik Nesheim, styreleder og eier i FK Haugesund AS, under et VG-intervju i 2013. Foto: Sindre Øgar

# Haugesund

Pluss: AS-et leverte et årsresultat på 728.000 i fjor, hovedsaklig på grunn av inntekter fra e-cup, etter en kraftig smell på −23,4 mill. i 2018. Tapet ble dekket av aksjonærene.

Minus: Har lite kontanter og arbeidskapitalen var negativ (-4,3 millioner) ved årsskiftet. Det betyr at betalingsevnen ikke var noe særlig. Avhengig av sin største eier, Genfer Group AS med Ole Henrik Nesheim i spissen.

– Vi har kontroll på likviditeten for de nærmeste månedene, sier Nesheim, som også er styreleder i Haugesund Fotball AS.

– Vår styrke er at vi har en erfaren, kompetent og nøktern ledelse, både sportslig og administrativt, og at vi har lite gjeld. På den annen side har vi en begrenset egenkapital å tære på, og vi er derfor avhengig av å skaffe oss inntekter som kan dekke våre løpende utgifter, sier han.

START EN DRØM: Starts eiere og investorer Mads Nesset, Frode Fagerli, Robin Reed og Christopher Langeland etter oppgjøret mot Florø i 2017. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

# Start

Pluss: IK Start har blitt tilført store midler fra sine eiere i selskapet Start En Drøm AS, som gikk 42 millioner i minus i 2018. Fædrelandsvennen skrev i fjor sommer at investorene har satset rundt 80 millioner kroner i klubben.På nyåret lyktes det endelig å reforhandle Starts avtale om leie av Sparebanken Sør Arena.

Minus: Hva nå? Det er varslet at bidraget fra Start En Drøm AS skal reduseres betydelig i årene fremover.

– Situasjonen er svært utfordrende for Start, som for mange andre klubber og bedrifter, sier Christopher Langeland, som er arbeidende styreleder i Start og en av fem personer i Start En Drøm.

Han ønsker å svare på vegne av klubben, og sier han vil komme tilbake til hvordan Start En Drøm-mennene tenker.

– Omfanget er fortsatt ukjent, men vi ser at dette vil kunne ramme klubben kortsiktig og også langsiktig.

– Styrken er at vi står sammen og ønsker å klare dette sammen for Sørlandet, sier han.

# Kristiansund

Pluss: En liten klubb uten store faste kostnader, og er sånn sett tilpasningsdyktig.

Minus: Som de fleste andre har også KBK veldig lite oppsparte midler.

– Vi har foreløpig ok kontroll. Foreløpig dreier det seg i all hovedsak om utsatte, og ikke bortfalte, inntekter. Risikoen ligger jo i all hovedsak på når vi får komme i gang med serien igjen, sier økonomisjef Frank Spjelkavik Berget.

– Hvordan kjøpekraften til privat- og bedriftsmarkedet blir i kjølevannet av dette er også ha betydning, legger han til.

# Aalesund

Pluss: Leverte overskudd både i 2018 og 2019 (cirka én million kroner). Har vært gjennom kostnadskutt og stram økonomistyring.

Minus: Klubben har hatt anstrengt økonomi i flere år. Årets budsjett var svært stramt.

– Jeg opplever vi har relativ god oversikt på de områdene det er mulig å ha kontroll på om dagen. Det vil si, vi har god oversikt over kostnadssiden, men uten kamper har inntektene fra publikum, samarbeidspartnere og andre arrangement stoppet helt opp. Med usikre prognoser for tidspunkt oppstart av seriespill og publikumsarrangement, er inntektene svært usikre fremover, sier Aalesund-direktør Geir S. Vik.

Publisert: 09.04.20 kl. 13:00 Oppdatert: 09.04.20 kl. 13:10

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser