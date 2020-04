Kommentar

Den stinkende PR-vaskemaskinen

Av Leif Welhaven

Det saudiarabiske investeringsfondet, der båndene er tette til Mohammed Bin Salman, nærmer seg å ta kontrollen over Newcastle United. Foto: REUTERS/ATP

Milliardgaloppen har allerede gjort engelsk toppfotball mindre sjarmerende. Et salg av en klubb som Newcastle til saudiarabiske sjeiker vil gjøre vondt betydelig verre.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvis du har vært på fotballtur til Newcastle, er det en opplevelse du aldri glemmer. Uansett om du holdt med hjemme- eller bortelaget, uavhengig av hvordan kampen endte.

Det genuine over atmosfæren, lidenskapen, tilhørigheten og feiringstrangen gjør at en tur hit sitter igjen i minnet som noe helt spesielt.

Her kan det være lange køer utenfor nattklubber mens det ennå er dagslys, og skulle de svarte og hvite ha vunnet kan stemningen løftes til høyder det neste ikke er mulig å beskrive.

Samtidig er det noe fascinerende innbitt over frustrasjonen blant fansen når det går galt, og og over år har relasjonen til klubbeieren Mike Ashley ikke akkurat vært overstrømmende.

Det har hatt sammenheng med at mange oppfatter at Sport Direct-bossen ikke har hatt den tilstrekkelige kjærligheten til klubben. Det er nemlig et ekstremt følelsesmessig bånd som knytter «geordie-befolkningen» ved elven Tyne nordøst i England til The Magpies, som ble stiftet i 1892 og har stadionanlegget St. James’ Park sentralt plassert i den pulserende byen.

Men nå tyder alt på at en oljepengedrevet revolusjon er på vei.

Rent geografisk er det drøyt 6500 kilometer fra Newcastle til Riyadh, men hva med den kulturelle avstanden og klubbens image?

Nå er det ikke i seg selv noe nytt med utenlandsk eierskap i engelske klubber, og mange har jo gledet seg til Ashley skulle selge. Imidlertid kommer akkurat dette salget, der bare formaliteter ser ut til å gjenstå i skrivende stund, på et grusom tidspunkt hva gjelder omdømmet til både klubben og Premier League. Allerede har det vært mye styr rundt eskapadene rundt Manchester Citys eiere fra Abu Dhabi, der påstander om økonomisk doping kan få skjebnesvangre konsekvenser for klubben.

At Saudi-Arabias investeringsfond er nestemann ut i den stadig mer populære idrettsgren i Midtøsten, nemlig «å bedrive PR-vasking av eget omdømme gjennom å kjøpe seg et fotballag og gjøre det stjernespekket», vil ikke akkurat stilne kritikken. Her er det også et svært alvorlig bakteppe samme regime har fått et stort internasjonalt omdømmeproblem etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Da er det grunn til å undres over om et engelsk fotballeventyr kan være et av mange virkemidler i en strategi for gradvis å få mer positive konnotasjoner knyttet til seg og sitt.

Hvordan dette vil fungere på sikt er det umulig å si noe sikkert om. Kanskje er fotballens verden så enkel som at scoringer og trofeer på sikt, som et resultat av investering av store midler i nordøst, vil gi sjeikene det utstillingsvinduet de vil ha.

Men spørsmålet er om poengene, en sum på rundt tre milliarder kroner og fremtidige seiersøyeblikk vil være verdt det for Newcastle og klubbens fans, når prisen er å bli sjeikenes PR-vaskemaskin.

Det finnes nemlig ikke et vaskemiddel, et ullprogram eller et skyllemiddel i verden som får akkurat denne handelen til å lukte godt.

Publisert: 21.04.20 kl. 08:07

