Hegerberg-agenter med kraftig Sjögren-oppgjør: – Nå er det nok

Agentene til Andrine (26) og Ada Hegerberg (24) har sett seg lei av uttalelsene til landslagssjef Martin Sjögren (42).

De franske agentene Alan Naigeon og Victor Bernard jobber vanligvis bak kulissene, men har for anledningen valgt å tre frem i rampelyset for å forsvare søsterduoen de har samarbeidet med de siste årene.

I dette VG-intervjuet har Naigeon og Bernard to tydelige beskjeder til Norges svenske landslagssjef:

1. De reagerer sterkt på 42-åringens seneste uttalelser om Ada Hegerberg i en svensk podkast der han sier at det er «veldig tydelig at hun ikke er klar for å være tilgjengelig for landslaget igjen».

2. De rister på hodet av det de mener er manglende oppfølging fra Sjögren av Andrine Hegerberg, som ikke har blitt tatt ut på landslaget de siste årene til tross for at hun alltid har vært tilgjengelig for uttak.

– Som agenten til Ada er jeg veldig forbløffet over at Martin klarer å tenke på Ada Hegerberg mer enn jeg tenker på Ada Hegerberg. Jeg føler at hun er det viktigste som foregår i hodet til Martin Sjögren, og jeg forstår lite av det, sier Alan Naigeon, som reagerte sterkt da han leste Sjögrens seneste uttalelser mandag morgen.

Ada Hegerberg er for øyeblikket i opptrening etter å ha røket korsbåndet.

– Jeg synes dette var dråpen. Det var én gang for mye. Nå er det nok. Han viser mangel på klasse, også med tanke på det som skjer i verden, fortsetter Naigeon.

MED I TEAMET: Alan Naigeon (til venstre for Ada Hegerberg i gullkjole) og Victor Bernard (2 f.h.) representerer Hegerberg-søstrene. Her er de på Ballon d’Or-utdeling sammen med storebror Silas, mamma Gerd, pappa Stein Erik og manager Halvor Marstrander. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

– Det ville vært best for ham hvis han bare holdt munn. De har ikke snakket sammen siden 2017. Ada snakker lite om denne situasjonen, det vet jeg fordi jeg håndterer alt hun gjør i mediene, og hun unngår dette temaet fordi hun ikke vil skape blest rundt det. Men for Sjögren virker det å være stikk motsatt, tilføyer Bernard før Naigeon igjen tar over:

– Det er veldig dårlig timing. Var dette virkelig tiden å snakke om dette på? Det plager meg og jeg sliter med å forstå det. Vi er i en av de største helsekrisene i nyere tid, fotballen kommer i andre rekke, og Ada Hegerberg er ikke prioriteten. Hun våkner opp, alene hjemme i karantene og i opptrening etter en skade, og så ser hun at han har uttalt seg igjen. Det settes ikke pris på. Hun går lei av å se dette gang på gang.

Bernard stusser også over at Sjögren snakker om at Ada Hegerberg ikke virker å ønske seg tilbake på landslaget.

– Jeg skjønner ikke engang hva han prøver å formidle. Hva må Ada gjøre? Må hun ringe Martin for å komme tilbake? Han trekker opp dette med jevne mellomrom. Jeg skjønner ikke problemet hans, sier agenten.

Andrine Hegerberg har, i motsetning til søsteren, aldri trukket seg fra det norske landslaget. Hun spilte de fleste kampene i det første halvåret under Martin Sjögren, men har ikke vært i en eneste tropp siden søsteren takket nei etter EM i 2017.

– Sjögren snakker hele tiden om Hegerberg, det er tydelig at han kan navnet, så vi håper ikke han har glemt at det også finnes en annen Hegerberg som de siste årene har spilt for PSG og Roma, to av Europas største klubber. Likevel har han aldri prøvd å møte henne eller reist for å se på henne, slik han gjør med andre spillere, sier Naigeon.

– Jeg krever ikke at hun skal starte kamper eller alltid være på laget. Jeg ber bare om at hun skal bli vurdert som Andrine, at de kan legge Hegerberg-navnet til side, at de kan se kampene hennes og snakke med henne. Jeg mener at hun er god nok til å fortjene det, sier Bernard.

Ifølge agentene har det vært planlagt et møte mellom Sjögren og Andrine Hegerberg gjentatte ganger i løpet av de siste månedene, men landslagssjefen skal ved flere anledninger ha utsatt dette.

– Det viser bare at han ikke er villig til å få ting til å gå fremover, sier Bernard, som ikke vil røpe detaljer fra diskusjonen mellom Sjögren og Andrine Hegerberg.

FIASKOEN: EM i Nederland i 2017 endte elendig for Norge: Tre strake tap. Her er Andrine Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg sammen med landslagssjef Martin Sjögren etter 0–1-nederlaget for Nederland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Martin Sjögren vil ikke kommentere noe av det som handler om Ada Hegerberg. Men han mener at det ikke er feil å bli intervjuet i en podkast, selv om coronaviruset herjer.

– Det var en helt vanlig podkast, det har ingenting med situasjonen i verden nå. På grunn av situasjonen så er det et tidspunkt hvor det ikke er så mye live-fotball å skrive om. Derfor har Olof (Lundh, svensk journalist) hatt mange intervjuer nå, og det stilte jeg opp på, sier Sjögren til VG.

– Agentene mener du tenker mer på Ada Hegerberg enn dem. Gjør du det?

– Det vil jeg ikke å kommentere, svarer Sjögren.

– Bør du slutte å snakke om Ada Hegerberg?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Har du snakket med Andrine Hegerberg i det siste?

– Ja, jeg snakket med henne for et par måneder siden, svarer Sjögren.

VG spør hva de snakket om, og om han vurderer å gi henne en sjanse på landslaget.

– Det er ikke noe jeg vil kommentere i VG. Vi avbryter dette intervjuet nå, sier Martin Sjögren.

