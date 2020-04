FERDIGSPILT: Fredrik Midtsjø (t.h.) i duell med Ajax-spilleren Dusan Tadic da de to lagene møttes 1. mars. Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP

Serien avlyst: – Største skammen i nederlandsk sport noensinne

Ingen rykker opp, ingen rykker ned og ingen vinner. Det nederlandske fotballforbundet har valgt å avslutte sesongen i Æresdivisjonen og på nest øverste nivå. – Den største skammen i nederlandsk sport noensinne, mener Cambuur-manageren.

Avgjørelsen til det nederlandske fotballforbundet kommer etter at myndighetene la ned forbud mot fotball til september.

Ajax ledet serien på målforskjell foran AZ Alkmaar, som har Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson og Håkon Evjen i stallen.

Både Ajax og AZ Alkmaar (må spille kvalik) tilbys plass i neste sesongs Champions League.

Dermed går Cambuur glipp muligheten til opprykk. Laget ledet serien på nest øverste nivå. Det liker manager Henk de Jong dårlig.

– Den største skammen nederlandsk sport noensinne. Vi har ledet serien siden midten av oktober og burde fått spille i toppdivisjonen, sier de Jong til NOS.

SC Cambuur hadde fire poeng ned til De Graafschap - som også går glipp av direkte opprykk - og 11 poeng ned til FC Volendam, laget som kjempet om den andre opprykksplassen.

– Det som har skjedd her er ikke sporten verdig, sier Henk de Jong om avstemningen fredag hvor 16 klubber skal ha vært for at to lag skulle rykke ned, mens ni stemte mot. Ni klubber skal ha avstått fra å stemme.

Varsler rettssak

Dermed måtte det nederlandske forbundet skjære gjennom og ta en avgjørelse på egenhånd.

Cambuur-manageren er klar på at avgjørelsen nå blir «advokat-mat» og får støtte av klubbdirektøren.

– Jeg er ingen advokat, men hvis det er én prosent sjanse for at vi kan vinne frem så vil vi prøve saken. For oss betyr et opprykk til Æresdivisjonen like mye som at Ajax får spille i Champions League. Dette føles fryktelig urettferdig, sier Ard de Graaf til NOS.

Også FC Utrecht har varslet at klubben vil be advokater om hjelp fordi den ikke får spille om en plass i Europa League. De plassene går til Feyenoord, PSV og Willem II. Utrechts mulighet var å vinne cupfinalen mot Feyenoord, men også den er avlyst.

I tillegg hadde FC Utrecht én kamp mindre spilt enn Willem II, var tre poeng bak med langt bedre målforskjell. Og fortsatt gjensto det ni serierunder...

