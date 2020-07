UENIGE: Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard. Søndag møtes deres to klubber, Manchester United og Chelsea, til semifinale i cupen. Foto: GLYN KIRK / AFP

Solskjær: – Det er jeg som burde klage

Ole Gunnar Solskjær mener at det er han og Manchester United som skal klage over å ha fått dommeravgjørelser mot seg.

Etter hans mening prøver også andre å påvirke dem som skal ta avgjørelsene.

United-managerens uttalelser, gjengitt av Manchester Evening News, kommer etter at Chelsea-sjefen Frank Lampard uttalte at United-spillerne har en evne til å skaffe seg straffespark, i alt hele 13 i Premier League denne sesongen. Han sa også, ifølge Telegraph, at United over tid har fått VAR-avgjørelser til sin fordel.

De to klubbene møtes i semifinale i FA-cupen søndag.

– Det er faktisk jeg som skulle klage over avgjørelsene mot oss på banen - av dommeren på banen, sa Solskjær på sin pressekonferanse lørdag.

Solskjær benyttet også muligheten til et spark til en kollega, som han ikke navnga, men som trolig heter José Mourinho:

– Hvis du ser på de faktiske avgjørelsene - jeg vil ikke høres ut som en viss manager som snakker om fakta - men hvis du er offside, så er du offside.

United-sjefen virket litt oppgitt:

– Hvor mye tid har vi? Jeg kan sitte her i timevis og prøve å snakke om dette. Det ser ut som det er et narrativ, det ser ut som om folk vil påvirke dem som tar avgjørelsene. Jeg hører folk snakke om flaks, at vi har vært mer heldige enn uheldige.

Han trakk fram flere konkrete hendelser som han mener har gått mot Manchester United.

– Mark Noble burde ha blitt utvist da vi tapte mot West Ham. Det var en faktisk avgjørelse som ble tatt mot Manchester United. Så det er faktisk jeg som burde klage på at vi får avgjørelser mot oss.

– Og når vi snakker om heldig: Vi skulle hatt straffe mot Tottenham - den ble tatt fra oss, det kan være to poeng. Jeg snakker om det røde kortet som Oriol Romeu burde hatt mot oss etter taklingen mot Mason Greenwood. Det burde ha vært rødt. Kanskje det hadde hjulpet oss.

Solskjær sa samtidig at han ikke tror dommerne lar seg påvirke av uttalelsene fra Lampard.

– Jeg er ganske avslappet. Dommerne til å ta objektive avgjørelser og blir ikke påvirket av følelser på noen måter, så jeg tror ikke de vil lese (det Lampard sa), blir Solskjær sitert på av Manchester Evening News.

United har spilt 19 kamper på rad uten å tape - i alle turneringer - før søndagens semifinalemøte med Chelsea.

Publisert: 18.07.20 kl. 12:43

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 36 18 8 10 67 – 36 31 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

