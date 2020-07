FAR OG SØNN: Far Thomas Pereira avbildet etter sin siste Viking-kamp i 2009. Sønn Adrian Pereira til venstre, i pressesonen etter sine to scoringer mot Foto: Alf Ove Hansen/NTB Scanpix og Carina Johansen / NTB scanpix

Viking-legenden jubler for sønnens mål-suksess: – Han er en veldig leken spiller

(Viking – Sarpsborg 3–0) Thomas Pereira spilte 255 kamper på venstrebacken for Viking. Nå gleder han seg over at sønnen Adrian (20) har overtatt plassen – og forbigått ham på scoringsstatistikken.

Nå nettopp

For med sine to scoringer mot Sarpsborg er Adrian oppe i fire Eliteserie-scoringer, pappa Thomas endte på kun tre. Inkludert cupen har han derimot seks, foreløpig ett mer enn sønnen.

– Han kommer til å score flere. Jeg vet han blir veldig giret når han scorer, og så at han ville ha mer, ler far Pereira, før han blir bedt om å forklare hvorfor Adrian er så målfarlig fra backposisjon.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Han er en spiller som er veldig leken. Han ønsker er å bidra offensivt slik at laget scorer, og kjører på det han er god på.

Etter en årrekke som spiller i Viking, la Thomas Pereira opp i 2009. Nå er han trener for Vikings rekruttlag. Han har selv trent sønnen, både som barn i Stavanger IF, og nylig på rekruttlaget.

Se Pereiras to scoringer og målgivende mot Sarpsborg:

les også Bodø/Glimt tangerte 68 år gammel rekord: Sikret sin tiende strake seier i toppkampen

Han trekker frem konkurranseinstinktet som en av årsakene til at junior har tatt steget opp i ung alder.

Forrige sesong fikk han se sønnen få gjennombruddet på Vikings A-lag. Denne sesongen har det vært litt varierende prestasjoner, før han herjet, og spilte til en 9-er på børsen mot Sarpsborg søndag.

– Er du overrasket over hvor raskt det har gått?

– Jeg er overrasket over at han har tatt nivået så kjapt, fordi jeg vet at ting tar tid, og at man må være tålmodig. Han grep muligheten da han fikk den, og fikk gode opplevelser og selvtillit, svarer den tidligere venstrebacken.

– Hvor langt kan han nå?

– Det er vanskelig å si. Først må han være bevisst på å gjøre jobben, og det er litt tilfeldigheter som avgjør. Så får man være klar til å ta sjansen om den skulle komme, svarer han diplomatisk.

les også VIF-artisten Sahraoui (19) kan velge Marokkos landslag – nå har NFF kontaktet Fagermo

Thomas Pereira er opprinnelig fra Sarpsborg, noe sønnen Adrian også passet på å påpeke i intervjuet med Eurosport etter kamp. Men far understreker at det ikke er noe bitterhet over at sønnen påførte laget fra hjembyen et stygt tap.

– Når Sarpsborg møter Viking, da holder jeg med Viking. Men ellers følger jeg med og håper på Sarpsborg, understreker han.

Publisert: 28.07.20 kl. 06:14

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser