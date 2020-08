Spisstalentet (20) åpen om utenlandsdrømmen – vil følge etter Haaland

SARPSBORG (VG) Søndag var han toneangivende for omtrent alt Sarpsborg 08 foretok seg på siste tredjedel – et par dager etter at representanter fra nederlandsk fotball så på Jørgen Strand Larsen (20). Han innrømmer at det har gitt ham en «boost».

– Jeg håper det kommer enda flere og, for det gir meg bare en positiv «vibe», og jeg føler at de siste kampene har vært de to beste jeg har spilt i år, sier Jørgen Strand Larsen etter 4–0-seieren mot Aalesund.

Han scoret ikke, men sto bak tre av hjemmelagets fire mål. Det holdt til en syver på VG-børsen og tittelen «banens beste».

Og ifølge ham selv kommer altså storspillet den siste tiden fra nettopp den europeiske interessen rundt spisstalentet. Ifølge Eurosport var nemlig nederlandske Groningen på plass for å se på 20-åringen onsdag.

– Selvfølgelig, kanskje du får litt nerver, men det er bare å slippe seg løs og kose seg, sier han om interessen.

– Så du har et ønske om å dra til utlandet?

– Det er nok alles ønske, og vi vet selv at Eliteserien kanskje ikke er den beste serien i verden. Men jeg synes at «08» har brukt meg riktig, så får vi se hva som vil skje etter hvert, sier han.

– Hvilken liga ser du for deg?

– Man har alltid lyst til å dra til de topp fem-ligaene, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Men vi har en Braut (Haaland) som har gjort det utrolig bra der han har vært, både i Norge, Østerrike og Tyskland, så det blir kanskje å følge hans spor.

ASSIST: Jørgen Strand Larsen (nr. to fra venstre) feirer med målscoreren Joachim Soltvedt (t.v.). Det ble ingen mål på Strand Larsen, men i han hadde i tillegg «hockeyassist» på 1–0 og skaffet en av straffene til Mustafa Abdellaoue. Foto: Christoffer Andersen

– Var veldig spesielt

Noe av grunnen til at Strand Larsen har lyst på et utenlandseventyr ligger trolig i at han allerede har fått prøve smaken på å spille på det aller øverste nivået i verden. I 2017 var han nemlig på utlån til AC Milans juniorlag.

– Å trene med A-laget til Milan var nok et par knepp opp fra Eliteserien, sier spissen og smiler.

I Primavera 1, det høyeste juniornivået i Italia, spilte den da 17 år gamle spissen 20 kamper, og scoret tre mål – i tillegg til to nettkjenninger i cupen.

– Italia var veldig spesielt, og det var en mentalitet der som jeg ikke kommer til å glemme noen gang. Jeg vil nok litt tilbake til den, hvor det å vinne er liv eller død, og man blør for drakta, sier han.

Men han innrømmer at han er nødt til å finne målformen i Eliteserien om det skal bli noen overgang.

– Jeg har manglet å få det ut de siste to sesongene. Det nærmer seg nå, men det handler å ikke tenke så mye på det. Er det «meant to be», så er det «meant to be», men jeg må nok ha litt flere mål før vi kan begynne å snakke om det, sier han.

– Hyggelig med interesse

Sarpsborg-trener Mikael Stahre syntes ikke det gjorde veldig mye at spissen ikke fant nettmaskene søndag.

– Man skal ikke fokusere så mye på at han ikke har scoret så mye, han er en veldig bra spiller, skryter treneren.

Og han legger ikke skjul på at han tar det som et kompliment at klubber som Groningen ser på spillerne til Sarpsborg.

– Det er alltid hyggelig når klubber fra høyere opp i næringskjeden vil ha spillerne dine, samtidig er det noe vi har lært oss å leve med. Det er jo alltid spekulasjoner, men jeg vet ingenting, sier han om en mulig Strand Larsen-overgang.

HANDEL PÅ GANG? Mikael Stahre synes det er hyggelig at større klubber vil hente spillerne til Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen

