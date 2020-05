NÆRKONTAKT: Gilli Rolantsson, Gilbert Koomson, Fredrik Haugen, Vito Wormgoor (nå i MLS) og Ruben Kristiansen feirer sammen etter mål. Klemming skal gå greit, men uttrykk for dypere kjærlighet klarer Branns sportslige leder seg gjerne uten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brann-sjefen om fotballåpningen: Ønsker at spillerne ikke kliner med kjærestene

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, oppfordrer Brann-spillerne til å la være å kline med kjæreste, samboer eller kone. Småkyssing må være nok.

16. juni kan Eliteserien starte igjen. Men skal det bli spilt fotballkamper, så er det viktig at fotballspillerne holder seg coronafrie.

Mens spillerne må gå i karantene, for å få lov til å spille fotball, så er det ikke samme krav til kjærester, samboere og koner. VG spør Soltvedt om klubben vil legge noen føringer på intime grenser på hjemmebane, for å være på den helt sikre coronasiden.

– Er det lov å be om at de ikke kliner? Kan de ikke heller småkysse litt, sier Soltvedt til VG og ler godt og lenge.

– Ingen lidenskapelig kyssing i Brann nå altså?

– For å ta dette ned til det seriøse, så kan de jo ha kontakt med familien. De kan gå tur. De skal jo leve og kjærlighetslivet må få lov til å bestå. Her må man bruke fornuft, svarer Soltvedt.

SPORTSSJEF I BRANN: Rune Soltvedt gleder seg til fotballkamper i juni, og håper alle spillerne holder seg friske og coronafrie. Foto: Hallgeir Vågenes

Men han legger til at kjærestene, samboerne og konene til Brann-spillerne er viktige når toppfotballen er den eneste av kontaktidrettene som fikk lov til å starte med trening nå.

Denne uken fikk eliteserieklubbene en «protokoll for aktivitet i toppfotballen». Der står det at de skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene. Dette innebærer blant annet at spillerne som hovedregel ikke bør oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer.

Alternativet er dårlig

Men partnerne til spillerne kan gå på jobb, møte folk etter gjeldende avstandsregler og levere og hente i barnehagen. Soltvedt understreker at man må ta på alvor at det dermed er en potensiell smittevei via familien.

– Spillerne skal avgi rapport om helsen hver dag, de skal testes for feber og mer når de kommer på stadion. Nå må alle være glade for at de får ta opp yrket sitt igjen. Vi skal ha en samtale med alle spillerne til uken. Vi må alle gjøre det vi kan for å løse dette på beste måte, sier Soltvedt før han lattermildt legger til:

– Men jeg skal nok ikke gå inn i hjemmene og håndheve noe som gjelder kyssing.

Leder i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) Jachim Walltin sier at de henvendelsene de har fått de siste dagene handler om barnehagen.

– At de ikke kan hente og levere i barnehagen kan by på praktiske utfordringer for en del. Det er jo veldig strenge fra fra helsemyndighetene, men vi får se hvor lenge dette vedvarer. Alternativet er uansett dårlig, det er permittering og kanskje stå uten jobb og lønn, sier Walltin.

