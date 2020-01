VIL OPP PÅ SAMME NIVÅ: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) lar seg inspirere av Liverpools utvikling under Jürgen Klopp. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær beundrer Klopps verk: – Enorm jobb

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) håper hans Manchester United en dag kan fungere som Liverpool-laget til Jürgen Klopp (52).

Før søndagens rivaloppgjør på Old Trafford er det svimlende 27 poeng fra serieleder Liverpool til femteplass Manchester United. Men på spørsmål om han ser for seg at han en dag er i besittelse av et lag som Klopp sitt, svarer Solskjær optimistisk:

– Jeg gjør det, ja, når jeg ser hva disse spillerne har, hvor hardt de jobber, og kulturen som vi måtte endre fullstendig. Jeg tror ikke mange lag løper mer enn oss lenger. Lagånden er der, de er ydmyke og vil forbedre seg. Det er et strålende utgangspunkt. Vi vet at vi må signere noen, men sånn er klubben og alle forstår det.

– Vi ser tilbake på da Jürgen tok over Liverpool. De kom på åttendeplass i hans første sesong, og dette er vår første sesong sammen. Vi ønsker å bygge steg for steg, lag for lag, og til slutt kunne sende dem ut på banen vel vitende om at alle kommer til å gjøre det de skal, sier Solskjær og fortsetter:

– Hvis du ser på Liverpool nå, med Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané, midtbanen de har og forsvaret – alle forstår hverandre, de vet at når han beveger seg dit og han dit, så faller man ned eller bytter plass. Det er der dit vi ønsker å komme, men det tar tid.

Selv om han har irritert Liverpool-fansen ved flere ganger å gjenta at «Manchester City er verdens beste lag» denne sesongen, legger ikke Solskjær skjul på beundringen over Klopps arbeid i Liverpool:

– Han har gjort en enorm jobb, jeg må si det. Når du som manager har gjort en så god jobb at du kan sende ut laget ditt og mer eller mindre vite hva du får hver gang, så viser det at han er en av de beste managerne som finnes, definitivt.

Etter at Liverpool forrige helg slo rekorden for tidenes beste start i en av Europas fem største ligaer noensinne, har flere britiske medier stilt spørsmålet: Har Klopp bygget tidenes beste Premier League-lag?

En nøkkelspiller fra Manchester Uniteds trippelmestere i 1999 har noen innvendinger.

– Det viste at vi som tropp kunne håndtere tre turneringer, og det var en utrolig sesong, en utrolig tropp, personligheter, kameratskap. Jeg er sikker på at Liverpool … de kan også vinne de tre titlene, så jeg skal ikke si ja eller nei, men vi får se hvor de er i mai, sier Solskjær.

Liverpool tar imot Manchester United søndag ettermiddag klokken 17.30. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1.

