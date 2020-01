HERJER: Alexander Sørloth har vært i strålende form for både klubb- og landslaget det siste halvåret. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Crystal Palace-sjefen til VG om Sørloth: – Fikk ikke en rettferdig sjanse

MANCHESTER (VG) Alexander Sørloth (24) herjer i tyrkisk fotball. Det har Crystal Palace-manager Roy Hodgson (72) fått med seg. Men han sier klubben «må leve med» avgjørelsen om å låne ut nordmannen i to sesonger.

I sommer ble trønderen lånt ut fra Crystal Palace til tyrkiske Trabzonspor i to sesonger. Samtidig forlenget de kontrakten hans slik at den strekker seg til sommeren 2023.

Fem måneder etter utlånet fremstår det som en meget god avgjørelse. Sørloth har nemlig vært ustoppelig for laget som ligger på fjerdeplass i den tyrkiske ligaen.

Han ligger på andreplass på toppscorerlisten i Süper Lig med 12 fulltreffere, og legger man til de fem målgivende pasningene hans, er ingen i nærheten av å være like produktive i angrep som Sørloth, som ikke minst scoret fire landslagsmål denne høsten.

– Vi følger ham. Vi er veldig glad på hans vegne, bekrefter Crystal Palace-manager Hodgson overfor VG etter å ha ledet laget sitt til råsterke 2–2 borte mot Manchester City.

Her kan du se Sørloths siste dobbel i Tyrkia:

Sørloth scoret ingen mål for Palace på fire starter og 12 innhopp etter at han ble hentet i all hast på overgangsvinduets siste dag i januar 2018. Våren 2019 var han på utlån i belgiske Gent.

– Han fikk ikke en rettferdig sjanse hos oss. Det ble stilt høye krav til ham da han først kom hit, og han var ikke i stand til å leve opp til forventningene, sier Hodgson og fortsetter:

– Vi tenkte at det var viktig at han dro et sted hvor han kunne spille regelmessig, og forhåpentligvis vise det potensialet vi så i ham da vi signerte ham.

– Men dessverre, og dette er ikke for å være respektløs mot den tyrkiske ligaen, så er det en annerledes liga og en annen fotball. Jeg beklager å måtte si at å score 12 mål i Tyrkia, ikke betyr at han kommer til å komme tilbake hit og score 12 mål i Premier League.

– Er det aktuelt å hente ham tilbake før det har gått to sesonger?

– Det ble tatt en avgjørelse om å låne ham ut over en lengre periode. Nå må vi leve med den avgjørelsen. Forhåpentligvis fortsetter han å gjøre det bra. Når han kommer tilbake, håper vi han tar med seg scoringsformen sin fra Trabzonspor til Premier League med Crystal Palace, sier Hodgson til VG.

