MØTES IGJEN: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola møtes til returoppgjør i ligacupen onsdag kveld. Manchester City vant det første oppgjøret 3–1 på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Guardiola svarer på Solskjærs utskjelte intervju: – Viser alltid respekt

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) fikk tyn for respekt-uttalelser etter forrige kamp mot Manchester City. Foran returoppgjøret svarer Pep Guardiola (49).

Oppdatert nå nettopp

– Når du spiller mot Manchester City i ligacupen, og de stiller med sitt sterkeste lag, så vet du at du er på vei mot noe. For det betyr at de respekterer oss, sa Solskjær på BBC-programmet Match of the Day etter å ha tapt 1–3 på Old Trafford.

Uttalelsen skapte stor ståhei på sosiale medier og ble stemplet som «ekstremt forbausende» av The Athletic-journalist Daniel Taylor.

På spørsmål fra VG om han er enig i at han stilte med sitt sterkeste lag, og om han også reagerte på Solskjærs uttalelser, svarer Guardiola:

– Jeg viser alltid respekt for motstanderne mine. Det har jeg gjort fra den første dagen jeg startet på andrelaget i Barcelona, og frem til i dag, her jeg sitter foran dere. Alltid.

– Det er derfor jeg noen gang har oppnådd suksess, for jeg gir mye kred til motstanderne mine, sier Guardiola.

Enkelte mente at han ikke hadde tatt ut sitt sterkeste lag i den forrige kampen ettersom førstekeeper Ederson og stjernespiss Sergio Agüero ikke startet.

– Jeg tok ut det laget. I morgen tar jeg ut et lag igjen. Vi gjorde det mot Fulham, sier Guardiola til VG og avslutter:

– Dere kan si mange ting, men ikke at vi ikke viser respekt for motstanderne.

City-sjefen svarer kontant «nei» på et oppfølgingsspørsmål om han synes det var merkelig av Solskjær å trekke frem at City toppet laget i et Manchester-derby.

Manchester City går inn i onsdagens returoppgjør i ligacupens semifinale med en 3–1-ledelse etter tidvis å ha totaldominert på Old Trafford.

Men Guardiola tar ikke finaleplassen for gitt av den grunn.

– Vi må spille en nesten perfekt kamp for å gå videre. Jeg vet hvor vanskelig det blir å nå finalen, sier han om turneringen han har vunnet de siste to årene.

Publisert: 28.01.20 kl. 15:25 Oppdatert: 28.01.20 kl. 15:40

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser