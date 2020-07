– INHABIL: Det mener en av Norges ledende eksperter i habilitet om NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedts forhandling om oppreisning til Erik Loe. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NFF-styret skal vurdere generalsekretærens habilitet i «Bjerketvedt-saken»

Habilitetsekspert og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (77) mener NFF kan ha brutt Norges Idrettsforbunds lov. Nå samler NFF styret for å vurdere generalsekretær Pål Bjerketvedts habilitet i forhandlingene med Erik Loe.

– Han er inhabil, og skulle ikke hatt noen ting med saken å gjøre, sier Bernt til VG om generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Bernt er en av Norges fremste eksperter på habilitet, og er professor ved Universitetet i Bergen. Han har fått oversendt regelverket til NIF fra VG, og tatt en titt på saken som har vekket harme i deler av Fotball-Norge og blant ledende eksperter på organisasjonsledelse.

Jusprofessoren reagerer på at Bjerketvedt selv forhandlet frem oppreisningen i en sak hvor han selv var part. Loe mottok 150 000 kroner etter å ha blitt krenket av en uttalelse Bjerketvedt ga til magasinet Josimar.

Til TV2 har Bjerketvedt sagt at han ikke var alene om ansvaret for saken, men uten å ville kommentere hvem andre som var involvert.

VG tok kontakt med Norges Fotballforbund torsdag, og konfronterte forbundet med jusprofessorens vurderinger. Fredag forteller NFF at de kaller inn sitt eget forbundsstyre for å diskutere saken.

– Styret har behov for å ta stilling til spørsmålet om habilitet. Det tar nødvendigvis litt tid å samle styret - i løpet av dagen skal vi ha et svar klart, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen.

Lovverket til Norges idrettsforbund er idrettens eget regelverk, og er ikke knyttet til Norges lover. I regelverket står det følgende:

«En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken.»

Videre følger det et annet punkt, som Bernt mener er viktig i nettopp denne saken.

«Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.»

REAGERER: Jan Fridthjof Bernt mener Bjerketvedt var inhabil. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Burde involvert andre personer enn han

– Det som er vurderingsspørsmålet er om det er særegne forhold som foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende. Det må man si at det er, når det er en sak hvor han bestemmer hvor mye man betaler til den andre parten. Det er opplagt, sier Bernt, og peker på at spørsmålet om oppreisning kom av uttalelser fra generalsekretæren selv.

Han omtaler saken som spesiell, og mener Bjerketvedt ikke burde deltatt i hverken å ta avgjørelsen om summen, eller tilrettelegge grunnlaget for den.

– Sånn som jeg har fått regelverket presentert synes jeg det er ganske klart at skadevolderen her må være inhabil, sier Bernt.

Advokat Nicolai Løland Dolva i Advokatfirmaet Alver AS underviser i idrettsjuss på Høgskolen i Innlandet. Han mener partene i avtalen er NFF og Loe, ikke juridisk sett Bjerketvedt og Loe. Derfor mener han at Bjerketvedt ikke automatisk er inhabil i lovens forstand.

– Han kan likevel være inhabil dersom det foreligger særegne forhold, hvilket det nok kan argumenteres for at foreligger her. Det fremstår imidlertid ikke som klart. Samtidig må øverste leder kunne fremforhandle avtaler, selv om man nok i dette tilfellet burde ha involvert andre personer enn han, sier Dolva.

FIKK OPPREISNING: Erik Loe Foto: Jan Petter Lynau

NIF: – Kommenterer ikke enkeltsaker

VG har sendt en rekke spørsmål til Norges Idrettsforbund om saken. De har ikke svart på dem direkte, men ga følgende svar:

– Generelt kommenterer ikke NIF enkeltsaker, og vi kjenner heller ikke til saken utover det som er fremkommet i media. NIF kan derfor ikke kommentere habilitetsspørsmålet utover det som er gjengitt i NIFs lov og som alle organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund er forpliktet til å følge, skriver generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg, på SMS.

På oppfølgingsspørsmål om hvordan regelverket håndheves, og om NIF vil ta grep for å undersøke saken videre, gjentar Kvalevåg at de ikke vil kommentere enkeltsaker.

– NIF bistår alltid særforbund som har behov for å avklare spørsmål som gjelder NIFs regelverk, men det er særforbundene selv som har ansvaret for å etterleve regelverket, og følge opp eventuelle avvik. Dersom NIF har behov for å undersøke konkrete beslutninger eller andre forhold i et særforbund skjer dette alltid gjennom henvendelse direkte til det aktuelle særforbundet, sier Kvalevåg.

Publisert: 10.07.20 kl. 10:37

