Endelig svingte det av Vålerenga-kvinnene igjen

VALLE (VG) (Vålerenga-Kolbotn 4–1) Hun er poteten som kan brukes over alt på dette Vålerenga-laget. Mot Kolbotn tok Dejana Stefanovic (22) ansvar – både foran og bak.

Den serbiske landslagsspilleren startet på midtbanen i treningskampen mot Kolbotn. Hun gjorde det meste selv da hun sendte Vålerenga i føringen etter 19 minutter. Drøyt 10 minutter senere hadde hun regien da Sigrid Heien Hansen økte til 2–0.

Så var det rollebytte. Stefanovic ble flyttet bak på banen og spilte 2. omgang som midtstopper.

– Når noen spør hvor jeg spiller, så vet jeg ikke hva jeg skal svare. Jeg spiller bare der treneren ber meg om å spille. Jeg er som poteten, sier 22-åringen til VG.

Hun trives best som offensiv midtbane eller ving. Men i et Vålerenga-lag som sliter med en del skader, tar hun den rollen hun får. Og hun klarer seg godt.

– Hun har så mye fotball i seg. For Dejana handler det jo bare om å ville dette 100 prosent. Å være bevisst på hvordan hun skal få ut sitt store potensial. Jeg synes vi ser i dag at hun forstår det godt, sier VIF-trener Jack Majgaard Jensen.

Vålerenga har slitt med å score mål i sesongoppkjøringen. Før corona-pandemien stoppet fotballen sto Vålerenga med 2–7 i målforskjell på seks kamper før det kom fem mot 1. divisjonslaget Øvrevoll Hosle.

Mot Kolbotn bidro to sene scoringer av Synne Sofie Jensen (88) og Celin Bizet Ildhusøy (93) for at det til slutt ble 4–1. Lørdag venter Røa i generalprøven før serien sparkes i gang borte mot Sandviken 4. juli.

Danske Jack Majgaard Jensen vil bygge videre på det han så i 1. omgang mot Kolbotn. Det er kanskje det beste VIF har gjort i år.

– Vi snakker om hvordan vi vil se ut. Det uttrykket – offensivt og defensivt i dag – ligner slik vi vil fremstå – i hvert fall 1. omgang. Noen ganger går det litt for fort for oss, men vi vil spille med høyt tempo og spille ballen fremover så mye som mulig. Vi må lære hverandre litt mer å kjenne. Når vi lykkes ser det jo fantastisk ut, fastslår VIF-treneren.

PS! Kolbotns Synne Christiansen måtte på legevakten med det som så ut som et brudd i høyre lillefinger.

