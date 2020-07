VIF-profil langer ut mot dommer: – Katastrofe

VALLE (VG) For andre gang denne sesongen fikk Vålerenga en spiller utvist for filming på kontroversielt vis. Det har showmannen Aron Dønnum (22) sett seg lei av.

– Jeg synes det ser ut som straffe. Jeg synes det er feil. Jeg synes det er veldig dumt. Jeg har sett situasjonen, men ikke nøye. Jeg skal se den flere ganger, men hvis inntrykket mitt stemmer, så synes jeg egentlig det er katastrofe, sier Dønnum om situasjonen der Vålerengas Sam Adekugbe fikk sitt andre gule kort for filming av dommer Tom Harald Hagen.

Det er ikke mer enn to uker siden en annen VIF-spiller, Herolind Shala, ble utvist etter en filming. Da endte det med at karantenen ble trukket tilbake fordi Vålerenga anket og dommeren innrømmet å ha tatt feil avgjørelse.

Dønnum er ikke den eneste som var misfornøyd med dømmingen etter lørdagens dramatiske 2–2-kamp mot Aalesund på Valle. Det samme var VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det er bittert så lenge det røde kortet er feilaktig. TV-bildene viser at Sam blir hektet. Det skal være straffe og ikke rødt kort. Nå har det skjedd i to av tre hjemmekamper. Det er klart det er bittert. Vi burde hatt fire poeng mer. Vi kjørte Aalesund så tøft at de hadde fått trøbbel med elleve mot elleve, sier Fagermo, som mener dømmingen generelt har vært svak i starten av sesongen:

– Jeg tror vi må innse at dommerne akkurat som vi trenerne og spillerne har fått få treningskamper på grunn av corona. Det tar tid å komme inn i tempo og timing. Det er derfor vi har treningskamper. Det gjør også at dommerne kanskje gjør litt feil fordi de ikke er helt inni det.

Utviste Adekugbe sier han ikke kunne fatte hva han så da dommeren trakk opp det røde kortet.

– Jeg kunne ikke tro det. Jeg smilte i vantro. Det var skuffende. Jeg ble tatt på sengen, for jeg forventet ikke det, sier venstrebacken, som sier at «det var kontakt», og mener han burde fått straffe istedenfor sitt andre gule kort.

– Føler du at du kunne gjort noe annerledes i situasjonen for at fallet ikke skulle bli oppfattet som teatralsk?

– Jeg kommer til ballen først. Jeg treffer ballen og tar et steg. Da kjenner jeg at det er kontakt. Måten jeg faller på, er selvfølgelig ikke den beste, men jeg prøver ikke å falle med vilje. Jeg kjenner at jeg blir truffet på hælen, det er hva det er. Jeg ser ikke hvorfor jeg skulle filmet da jeg allerede hadde gult kort, sier Adekugbe.

Tom Harald Hagen stilte opp for mediene etter uavgjortkampen på Valle. Han sier at de ikke har finstudert bildene i etterkant, men forklarer avgjørelsen om å vise ut VIF-spilleren slik:

– I kampens hete opplever jeg at han kommer seg forbi, at det muligens er en ørliten kontakt, men jeg opplever at han prøver å lure meg. Jeg dømmer derfor filming.

– Bildene viser at det er kontakt, men utelukker det at det er filming?

– Nei, det gjør det ikke. Det er fortsatt sånn at hvis man utnytter en kontakt for å få straffe, så er det likevel mulighet for filming, sier Hagen.

Dommeren beskyldes også av Dønnum for å «ta ting personlig». VIF-profilen mener at han selv blir straffet for at han ofte snakker til dommeren, ved at han i senere situasjoner ikke får frispark han mener han burde fått.

– Jeg er mest frustrert på dommerne. De tar ting så sinnssykt personlig. Det er synd, for da får du ikke frispark med deg hvis du klager litt, sa Dønnum til Eurosport i pausen.

– Jeg føler at hvis du klager litt på dommeren, som jeg kan gjøre, så synes jeg ikke de skal ta det så personlig. I neste situasjon, når jeg blir taklet, synes jeg at jeg skal få frispark selv om jeg har snakket med dommeren i en tidligere situasjon, sier han til VG og innrømmer at han selv også må jobbe med måten han snakker til dommere på.

På vei ut til andre omgang tok han en lang prat med dommer Hagen.

– Jeg sa at jeg ikke skulle skrike mer på deg nå, men jeg ville bare si ifra om at folk er på meg med etterslengere, og at det må bli slått ned på, sier han.

Dommeren nekter for at han behandler Dønnum ulikt enn andre spillere.

– Jeg vet ikke helt hva han legger i det. Vi kommuniserer med alle spillerne der ute og prøver å behandle alle så likt som mulig, sier Hagen.

