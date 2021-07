Skaden satte en demper på Moldes festkveld

MOLDE/OSLO (VG) (Molde - Servette 3–0) Magnus Wolff Eikrem og resten av Molde-laget lekte seg mot Servette. Men kapteinens «kjenning» av en gammel skade var et skår i gleden.

Alt så rosenrødt ut helt til det var igjen ti minutter av ordinær tid. Etter å ha vært ute i tre uker med en strekkskade, har kapteinen blitt gradvis faset inn igjen i Molde-laget den siste tiden. Mot Servette var han virkelig tilbake på sitt beste, med både scoring og hockeyassist.

Det var helt til han satte han seg ned og tok seg til baksiden av låret, før han signaliserte at han måtte ut.

En ny skade på kapteinen er det siste Molde-trenger i det de nå skal forsøke seg på et nytt Europa-eventyr. Selv både håper og tror han at det dreier seg om en krampe.

– Jeg har slitt litt med baksiden siden Sandefjord, men jeg tror bare det er krampe. Når den kommer på det stedet jeg har vært skadet, er det ekkelt. Trolig er det bare det, sier Wolff Eikrem om skaden.

Ellers var Molde-trener Erling Moe var godt tilfreds med det han fikk se. Nå mener han det er viktig å ikke ta noe på forskudd.

– Dette er et godt utgangspunkt, men ingenting kommer av seg selv. Ingenting er avgjort før vi er ferdig, for det er alltid vanskelig borte i Europa, sier Erling Moe til VG etter kampen.

– Jeg synes vi gjennomfører bra i dag. Vi har en litt svak åpning, men jeg er godt fornøyd med kampen, fortsetter han.

Ola Brynhildsen, Ohi Omoijuanfo og nevnte Wolff Eikrem sørget uansett for at Molde sikret seg et drømmeutgangspunkt foran returoppgjøret i Sveits i neste uke. Etter 3–0 hjemme på Aker stadion, kan de nesten booke billett til Tyrkia og neste kvalifiseringsrunde i Conference League.

– Dette er det beste laget vi har møtt i år, så her er det ikke over. Vi har ledet 3–0 før vi. Vi husker alle Aris-kampen borte for to år siden. Vi må nok score der nede, sier Wolff Eikrem.

Birk Risa (t.v.), Magnus Wolff EIkrem og Ola Brynhildsen jubler for 3–0 mot sveitsiske Servette i kveld. Brynhildsen noterte seg for kampens første nettkjenning. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Selv om gjestene gikk respektløst til verks de første minuttene, skulle alt handle om Molde i kveld.

Sju minutter var spilt den omskolerte høyrebacken Erling Knudtzon slo inn fra høyre mot Ohi Omoijuanfo. Ballen var litt for høy for spissen, som istedenfor å heade mot mål, måtte forsøke å finne en lagkamerat med pannebrasken. På bakre stolpe ventet Ola Brynhildsen, som enkelt satte den i mål fra kort hold.

Samarbeidet fra Stabæk-dagene satt som et skudd, og dermed var Molde foran på Aker stadion.

– Det var godt å hjelpe laget med scoring. Jeg har kanskje villet litt mye de siste kampene, men jeg vil score hver kamp. Laget er i god form og spiller godt i dag. Da blir scoringen en bonus, sier Ola Brynhildsen til VG.

Halvtimen spilt. Servette turte å stå høyt, mens Molde igjen og igjen spilte av presset og skapte farligheter. Men etter flere store muligheter i åpent spill, var det på dødball det skulle skje. Magnus Wolff Eikrem løftet et hjørnespark inn i feltet, hvor tidligere Arsenal- og Manchester City-spiller Gael Clichy raget høyest. Men backen forlenget bare ballen mot bakre stolpe, hvor målsniken Ohi Omoijuanfo ventet.

2–0 var et faktum.

Ohi Omoijuanfo (t.v.) og Martin Bjørnbak feirer 2–0-scoringen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Servette-spiss Grejohn Kyei ble spilt igjennom helt alene like før pause, men da hadde moldenserne marginene på sin side. Avslutningen via tverrliggeren - ned på streken - og ut igjen, noe som gjorde at de slapp unna baklengsmålet.

Dagens tredje Molde-nettkjenning var litt av en tiki-taka-variant. Aursnes, innbytter Risa, Brynhildsen og Wolff Eikrem spilte seg inn i Servettes femmeter, før Molde-kapteinen enkelt kunne trille ballen i nettet etter en svak klarering av Gael Clichy.

Molde fortsatte å ha foten på gasspedalen, men Erling Moes menn nøyde seg med 3–0. Returoppgjøret spilles i Genève om en uke. Skulle Molde gjøre det alle nå forventer, nemlig å ta seg videre, er det tyrkiske Trabzonspor som venter i neste runde.