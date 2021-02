ÅPEN OM TØFF TID: Kamilla Visnes møter VG i Molde, hvor hun forteller om fire vanskelige år etter å ha anmeldt Babacar Sarr for voldtekt. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kamilla (29) anmeldte Molde-spiller for voldtekt – føler seg sviktet

MOLDE (VG) Det har gått nesten fire år siden Kamilla Visnes (29) anmeldte daværende Molde-spiller Babacar Sarr (29) for voldtekt. Nå reagerer hun kraftig på opplysninger om at senegaleseren kan ha rømt til hjemlandet.

Publisert: Nå nettopp

Sarr er internasjonalt etterlyst gjennom Interpol – tiltalt for voldtekt av Visnes i Molde i 2017. For halvannen uke siden skrev VG at statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim tror 29-åringen kan ha flyktet til Senegal.

Visnes mener Sarr aldri skulle ha fått muligheten til å forlate Norge.

– Jeg kjenner på en bitterhet når jeg høre henne si at hun tror han er i Senegal. Det er så mye ansvarsfraskrivelse. Vi advarte dem, sier Visnes til VG.

– Det er snart fire år siden du anmeldte Sarr. Tror du han blir stilt for lagmannsretten?

– Nei, egentlig ikke. Jeg skjønner at det finnes en sjanse, men jeg tror ikke det er sannsynlig. Det har med at jeg ikke tror påtalemyndigheten gjør en god nok jobb. For meg er det helt tydelig at dette bare er «en sak» for dem. Påtalemyndigheten skjønner ikke at for meg, og andre som står i noe som dette, så handler det om innvirkningen det har på et liv. De ser ikke mennesket, sier Visnes, før hun legger til:

– Jeg forstår ikke hvordan systemet kan svikte så innmari i det århundret vi er i nå.

PÅ RØMMEN: Babacar Sarr, her i aksjon for Molde, er tiltalt for voldtekt. Foto: NTB

Uavklart

Visnes har satt seg ned med VG i et stille område på en restaurant i Molde. Det er bare 500 meter til Romsdal tingrett, hvor Sarr i august 2018 ble frikjent for voldtekt.

Flertallet i Romsdal tingrett mente det var klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren voldtok henne, men de mente ikke det var bevist utover enhver rimelig tvil.

Beviskravet for å idømme erstatning er lavere enn i straffesaker. Han ble derfor dømt til å betale 150.000 kroner til Visnes for hendelsen som fant sted 14. mai året i forveien. Statsadvokaten anket dommen. 2,5 år senere er Sarr på rømmen fra ankesaken som har vært berammet og utsatt i lagmannsretten tre ganger.

Visnes forteller at den uavklarte situasjonen har tæret på henne både psykisk og fysisk. Hun beskylder samtidig Molde Fotballklubb for å ha lagt til rette for at Sarr kunne forlate Norge før ankesaken og hun er sterkt kritisk til at statsadvokaten ikke forhindret den tiltalte fotballspilleren fra å reise ut av Norge.

FØLER SEG SVIKTET: Visnes etterlyser en debatt om hvordan voldtektsanmeldelser blir fulgt opp. Foto: Gisle Oddstad

– Holder meg tilbake

Hun har forberedt seg til intervjuet. På bordet foran seg har hun lagt en notatbok ved siden av et glass med vann. Saken startet med et nachspiel med flere personer hjemme hos Sarr i mai 2017 – på et tidspunkt hvor hun ikke skal ha visst hvem han var.

Visnes forklarte i tingretten at hun våknet opp fullt påkledd på overkroppen, men naken nedentil og med Sarr over seg. En undersøkelse på voldtektsmottaket i Molde slo fast at de hadde hatt samleie, men Sarr har hele tiden nektet for å ha voldtatt henne. Senegaleseren har sagt at de hadde samtykkende sex.

Fortsatt er det uvisst når og om det blir en avklaring i lagmannsretten. Kripos leder arbeidet med å få Sarr utlevert til Norge. Det er mulig at han nå befinner seg i hjemlandet Senegal, etter sist å ha spilt for Damac i Saudi-Arabia.

– Jeg syns det er trist og tragisk å tenke på at dette kan være måten andre saker også blir håndtert på, forteller Visnes.

– Hvordan påvirker det deg at saken fortsatt ikke er avsluttet?

– Det at jeg nå må vente på en avgjørelse skal bli fattet i retten, snart fire år etter hendelsen, samtidig som at gjerningsmannen lever et tilsynelatende upåvirket liv, viser en klar ubalanse mellom gjerningsmann og utsatt. Selv om livet går videre, er det noe som er der og holder meg tilbake. Det er noe kanskje bare jeg, som står i det, forstår. Jeg har måttet tenke på dette hver dag siden det skjedde. Plutselig en dag kan meldingen komme om at jeg må stille i en rettssak.

I MOLDE: 29-åringen er opprinnelig fra stedet med samme navn som henne, Visnes. Nylig møtte hun VG i Molde, rundt 25 minutter unna. Foto: Gisle Oddstad

– Advarte

Sarr har blitt anmeldt for voldtekt av tre ulike kvinner i Norge. Også i en av de andre sakene tok politiet ut en tiltale mot Sarr. Det var for et overgrep som skal ha funnet sted i Oslo i 2018, men tiltalen ble senere trukket etter en grov påtalefeil.

I Molde forteller Visnes, som har John Christian Elden som bistandsadvokat, at hun ba statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim passe på at Sarr stilte opp i ankesaken.

– Jeg krevde et møte med statsadvokaten i forbindelse med at saken skulle opp for lagmannsretten i februar 2019. Vi spurte henne direkte om hun hadde sjekket om han hadde flybillett inn til Norge. Hvilken sikkerhet hadde vi for at han kom til å møte i retten? Vi ble da forsikret om at han kom til å møte. Vi måtte bare stole på ham og forsvareren da de sa at han vil stille i retten.

For etter saken i tingretten reiste Sarr til Russland og fortsatte karrieren, et land som ikke har utleveringsavtale med Norge. Og senere signerte senegaleseren for Damac i Saudi-Arabia, som heller ikke har utleveringsavtale med Norge. Etter å ha blitt etterlyst, kan han nå altså være på rømmen i Senegal.

– Det er ingen som vil ta ansvar for det. Jeg syns det er en parodi. Vi advarte henne om at det var fare for at han kunne reise. Om det er dumskap eller naivitet, vet jeg ikke, men det er ting som skurrer veldig med hensyn til hvordan de har håndtert denne saken på, mener Visnes.

Statsadvokatens forklaring

Konfrontert med kritikken, tar statsadvokaten selvkritikk.

– Jeg forstår godt den frustrasjon hun utviser og at dette er og har vært svært belastende for henne. Han ble frifunnet i tingretten og anken ble forkynt for vedkommende før han forlot landet, og i kontakt med forsvarer forsto vi det slik at han ville møte i ankeforhandlingen, skriver Thorn Nordheim i en e-post til VG.

Hun anså det som lite trolig at Sarr ikke ville møte opp.

– Slik dette har utviklet seg, ser jeg nå i ettertid at vi burde ha gått for varetektsfengsling. Han har siden vært internasjonalt etterlyst og saken har blitt tett fulgt opp uten at det har lyktes å pågripe vedkommende. Det er en utfordring dersom han befinner seg i et land vi ikke har tilstrekkelige avtaler med, sier statsadvokaten.

STATSADVOKAT: Ingvild Thorn Nordheim sier at hun burde gått for varetektsfengsling av Babacar Sarr. Foto: NTB

Mener Molde FK er kyniske

Visnes er samtidig sterkt kritisk til Molde Fotballklubbs håndtering av saken. De lot Sarr spille både som siktet og tiltalt for voldtekt. Han ble også valgt til kaptein for laget i denne perioden. Visnes hevder Molde var ekstra kyniske som plutselig valgte å fristille Sarr fra kontrakten før ankesaken skulle opp.

– Jeg setter spørsmålstegn ved at de terminerte kontrakten hans på det tidspunktet de gjorde. I hvert fall med tanke på at de hadde tviholdt på ham så lenge, løftet ham opp og støttet ham mens saken pågikk. Så, rett før saken skulle opp i lagmannsretten, ga de ham bort gratis. Hensikten setter jeg spørsmålstegn ved.

– Hva tror du hensikten var?

– Jeg tror det var en fri passasje til å reise hvor han vil, at det var tilrettelagt for det. Tidspunktmessig, og hvilken betydning han hadde som spiller for dem, slik jeg har forstått det i ettertid, ser jeg ingen annen forklaring på det. Hadde det vært det at de ikke ville ha en voldtektstiltalt på laget, hadde de frigitt ham lenge før.

– Har noen i Molde Fotballklubb kontaktet deg for å høre hvordan det går med deg?

– Nei.

– Aldri?

– Aldri.

– Er det noen i Molde Fotballklubb som har ringt deg og spurt om din versjon av saken?

– Nei, sier Visnes.

Molde-direktørens svar

Ole Erik Stavrum overtok som Molde-direktør i januar i fjor. Da Sarr fortsatt var i klubben, var han nestleder i styret.

Han svarer slik konfrontert med kritikken fra Visnes:

– Jeg forstår at dette har vært en fryktelig tid for Kamilla. Det er mange i klubben som føler med henne. Det er sikkert mye vi kunne gjort annerledes. Det har vært en krevende sak for oss som klubb. Vi var ikke en part i saken og som arbeidsgiver kan ikke vi ta ansvar for hva de ansatte gjør på sin fritid. Når det ikke har foreligget en endelig dom, har det vært vanskelig for oss å ta et endelig standpunkt i saken, sier Stavrum til VG.

– Vi har tatt det som en selvfølge at Sarr ville stille i ankesaken, og vi syns det er fullstendig uakseptabelt at han ikke har gjort det. Det er i strid med våre verdier som klubb.

– Visnes mener dere ga ham en fri passasje ut av landet ved å frigjøre ham. Hvorfor terminerte dere kontrakten hans etter å ha støttet ham så lenge?

– Fordi saken var blitt en så stor belastning for klubben.

– Hva tenker du om hennes opplevelse om at det bidro til at han kunne forsvinne ut av Norge?

– Jeg syns dette er en forferdelig krevende sak. Jeg har ikke så mye mer å si, annet enn at det hadde blitt en stor belastning.

UAVKLART SAK: Visnes forteller at det tærer på at saken fortsatt ikke er avsluttet. Foto: Gisle Oddstad

Ut mot direktør

Visnes er også opprørt over Øystein Neerland, som var Stavrums forgjenger og Molde-direktør fra 2015 til utgangen av 2019.

– Jeg måtte sitte i retten og høre på Øystein Neerland som sa at det var synd i «Baba», som han kalte ham ... At det var synd i ham fordi det var store internasjonale klubber som ikke lenger var interesserte i ham på grunn av denne saken. Så sitter jeg én meter unna ...

Visnes stopper å prate i noen sekunder, før hun fortsetter.

– Det er forskjell på verdier her. Jeg håper og tror at det «bare» handlet om penger.

TIDLIGERE MFK-DIREKTØR: Øystein Neerland avbildet i Romsdal tingrett i 2018. Foto: Ådne Husby Sandnes

Neerlands svar

Neerland er forelagt uttalelsene til Visnes i denne artikkelen. VG har også stilt flere spørsmål om klubbens håndtering av saken. I en e-post skriver den tidligere Molde-direktøren følgende:

– I retten ble jeg spurt av advokaten til spilleren et direkte spørsmål om saken hadde innvirkning på et potensielt salg av spilleren. Det var tilfelle, og jeg svarte «ja» på det. Hva skulle jeg ellers svart?

– Viser ellers til det som er uttalt tidligere i saken.

Etter at Neerland vitnet i retten, skrev VG følgende om hva han forklarte:

– Jeg var klar på at vi ikke kunne dømme spilleren ut fra en anmeldelse. Vi ville avvente en konklusjon til rettsapparatet hadde behandlet saken, var noe av det Neerland sa i Romsdal tingrett i 2018.

Han forklarte også at han hadde forsøkt å tone ned saken på alle måter og at hensynet til den fornærmede parten var noe som ble vurdert.

Før rettssaken var Molde-direktøren tydelig på at Molde FK ikke ønsket å ta stilling til hendelsesforløpet eller felle dom over spilleren. Neerland sa til Romsdals Budstikke at klubben ville avvente domstolens behandling.