LANDSLAGSGUTTER: Erling Braut Haaland, Sander Berge, Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi fra Nations League-oppgjøret mot Nord-Irland i oktober i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Derfor tror NFF at en boikott kan koste norsk fotball over 200 mill.

Hva koster det norsk fotball å boikotte VM i Qatar nå – allerede før VM-kvaliken starter? 100 millioner? 200 millioner? Mer?

Av Sindre Øgar

– Hopper vi av kvaliken nå, er jeg sikker på at vi taper over 100 millioner kroner inneværende år, fastslår NFFs økonomidirektør Kai-Erik Arstad.

På sikt kan beløpet bli vesentlig høyere enn 200 millioner kroner, mener han – fordi han tar det for gitt at det i tillegg kommer en straff fra FIFA.

– Vi kan bli utestengt fra neste EM-kvalik eller neste VM-kvalik. Det er vanskelig for oss å spekulere, sier han.

På spørsmål om norsk fotballs økonomi hører hjemme i en boikott-debatt, svarer han:

– For meg er det opplagt at alle virkninger av en boikott bør belyses før man tar stilling.

– Hvor mye vekt man skal legge på det økonomiske, her er det tross alt snakk om menneskeliv og et regime vi overhodet ikke støtter, er en helt annen ting. Dette er vanskelig, legger han til.

NFF-TOPP: Kai-Erik Arstad, assisterende generalsekretær og økonomidirektør i NFF. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Skal man sette penger opp mot tapte menneskeliv og slaveri? Det er kanskje det som er spørsmålet her, svarer Gjert Moldestad – talsmannen i Norsk Supporterallianse som har tatt til orde for boikott.

– Når er det greit å ha disse prinsippene? Er det når det koster mindre enn 20 millioner eller mindre enn 50 millioner? Jeg tenker at det er en større prislapp på alt det forferdelige som skjer i fotballens navn, sier Moldestad.

For ordens skyld: Det er VG som har gått til NFF for å få «økonomien i en boikott».

Toppklubber taper

NFFs anslag har nemlig skapt forvirring: For en uke siden estimerte generalsekretær Pål Bjerketvedt minimum 100 millioner i tapte inntekter – bare i 2021, før han senere samme dag tok «200 millioner» i sin munn i NRK-programmet Debatten.

NFF mener 100 millioner kroner i tapte TV-, billett- og sponsorinntekter bare i 2021 er et forsiktig anslag – hvis VM-kvaliken boikottes.

TV-inntekter: Etter det VG forstår er medieavtalen med UEFA verdt 27 millioner euro over fire år (2018-2022). Den forutsetter at Norge deltar i VM-kvaliken og totalt spiller 40 kamper i avtaleperioden.

Billettinntekter: Forbundet budsjetterer med 20 mill. i billettinntekter i år. Uten publikum får NFF kompensert 70 prosent av inntektene, etter fradrag for sparte kostnader.

Sponsorinntekter: Her må NFF gå i forhandlinger med hver enkelt sponsor om det ikke blir VM-kvalifisering.

TALSMANN: Brann-supporter Gjert Moldestad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– 100 millioner er et minimum, basert på de tre tingene, og så er det jo mange andre ting. Vi kan for eksempel komme opp i erstatningssituasjoner. Hva krever de lagene vi skulle spilt mot? spør Arstad.

– Ligger det noe særlig i «sparte kostnader» ved at man ikke deltar i kvaliken?

– Ja, vi sparer noen millioner her og der, men det kommer ikke opp i ti millioner.

Hvem rammes av det økonomiske tapet?

Toppklubbene i Eliteserien og Obosligaen rammes fordi de har krav på en del av mediepengene – rundt 25 millioner kroner i 2021, ifølge NFF.

I tillegg er det sannsynlig med kutt til kretsene (breddefotballen), toppklubbene på kvinnesiden, spillerutvikling, landslagene og sentralt på NFF, ifølge NFF.

Norges Fotballforbund har bedt om et ekstraordinært forbundsting i juni, men klubber som Tromsø og Vålerenga mener det må skje før sommeren.

PS! NFF regner med en bonus på minst 70 millioner for å kvalifisere seg til VM i 2022 – og at VM-overskuddet ville ha havnet på 30–40 millioner kroner. – Men det er lenge siden vi har kvalifisert oss til et mesterskap, så dette tenker vi ikke på som tapte inntekter, påpeker Kai-Erik Arstad.