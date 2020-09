Viking seiret i ellevill målfest – vant etter kontroversielle scoringer

(Kristiansund – Viking 3–5) Veton Berishas to omdiskuterte mål kommer til å bli snakket om. Det gjør også Zymer Bytyqis drømmetreff.

Veton Berisha nyter tilværelsen på topp for Viking. Etter en tøff start på årets eliteserie, har stavangerklubben klatret på tabellen – mye takket være spissens avslutningsferdigheter.

På de seks siste kampene har spissen scoret åtte mål – hvor de to siste av disse kom mot Kristiansund. Han ga bortelaget en drømmestart på kampen etter tre minutter.

Hodestøtet gikk via 26-åringens hånd og i mål, men Kristiansund-spillernes protester klarte ikke å forhindre dommeren fra å godkjenne scoringen.

– Jeg har sett reprisen og det kan være en liten hands der. Jeg skal være så ærlig. Den treffer hånden ganske klart, innrømmet Berisha i pauseintervjuet med Eurosport.

En annen spiss som har målteft, er Amahl Pellegrino. Med mor og familie på tribunen, imponerte han nok en gang.

Bent Sørmo førte ballen fra egen backposisjon, forbi flere Viking-spillere før han til slutt trillet videre til angriperen. Pellegrino plasserte ballen sikkert i det lengste hjørnet, og lagene var like langt til pause.

– Det er 80 prosent Bent sitt mål, sa Kristiansund-spilleren i pausen.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Etter pause ble det en skikkelig målfest på Nordmøre. Først scoret Berisha - igjen på kontroversielt vis.

Kristiansund-spillerne ropte på hands på Rolf Daniel Vikstøl før han slo inn til spissen. Berisha flikket ballen elegant inn med hælen, men det spørs om han ikke var i offside. Både handsen og den mulige offsiden ble ignorert av dommeren.

Deretter var det tid for en av årets vakreste scoringer. Zymer Bytyqi la ballen til rette på 30 meters hold og banket ballen helt oppe i lengste kryss. Samme mann la på til 4–1 like etterpå.

Men kampen var langt ifra punktert. Først slo Kristiansund tilbake ved innbytter Bendik Bye. Deretter var det tid for Pellegrino igjen.

Toppscoreren bommet på straffesparket, men satte inn returen til 3–4 i Kristiansund. Eliteseriens toppscorer sitt 17. mål for sesongen.

Hjemmelaget kastet alt i angrep for å få utligningen, men ble straffet på en kontring imot i stedet. Berisha slo inn til Ibrahimaj som sikret seieren og tre bortepoeng.

Like før kampen bekreftet PAOK den forventede overgangen for Viking-back Adrian Pereira. Han var ikke i kamptroppen lørdag, og har nå begitt seg ut på et gresk utenlandseventyr.

Publisert: 12.09.20 kl. 19:51

