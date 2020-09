Målløs og irritert Braut Haaland bråkte og tapte

(Augsburg – Borussia Dortmund 2–0) Erling Braut Haaland (20) fikk seg en skikkelig nesestyver. I dobbelt forstand. Antiklimakset var totalt.

Oppdatert nå nettopp

I januar debuterte han med fantastiske tre mål som innbytter i Augsburg i snuoperasjonen som ga 5–3-seier.

Lørdag ettermiddag fikk 20-åringen en helt annen opplevelse. Han kom nesten ikke til sjanser og var aldri i nærheten av å følge opp de to scoringene i Bundesliga-starten mot Borussia Mönchengladbach.

– En av hans klart dårligste kamper, mener Viasats ekspert, Lars Tjærnås.

Allerede i 1. omgang lyste det frustrasjon av Haaland. Etter en drøy halv time smalt det. Etter en tøff takling og gult kort til hjemmelagets Rani Khedira kokte det over for nordmannen.

BRÅK: Erling Braut Haaland havnet i bråk med Augsburg-kaptein Jeffrey Gouweleeuw (6) og Andre Hahn før pause. Foto: Alexander Hassenstein / POOL / Getty Images POOL

les også United sikret seieren etter at dommeren blåste av kampen mot Brighton

Han havnet i håndgemeng med Augsburg-kaptein Jeffrey Gouweleeuw. Haaland dyttet til nederlenderen og fikk et slag i fjeset tilbake. Haaland dyttet til Augsburg-stopperen en gang til før nesten alle spillerne ble involvert i bråket.

Etter at VAR hadde vært inne endte det med gult både til Haaland og Gouweleeuw

– Hanekamp. Dette er hverdagen når du spiller mot Augsburg. De provoserer det de kan, sa Jan Åge Fjørtoft i Viasats studio.

Etter januar-suksessen ble han godt pakket inn av stopperne Gouweleeuw og Felix Uduokhai.

VG Live: Haaland-tapet fra minutt til minutt

Augsburg gjorde alt for å bryte forbindelseslinjene fra Jordan Sancho, Giovanni Reyna og Thomas Meunier.

– De hadde nesten ikke sjanser, sier Gouweleeuw etter kampen. Han mener Augsburg klarte å følge sin kompakte kampplan perfekt og fort kunne scoret både nummer tre og fire mot slutten.

Haaland spilte fri Sancho med en nydelig hælflikk, men kom nesten ikke til egne sjanser. Borussia Dortmund hadde ballen nesten hele tiden.

Men Augsburg kontret og spissen Florian Niederlechner var nær to ganger før Emre Can skaffet hjemmelaget et frispark fra venstre.

les også To Haaland-scoringer da Dortmund åpnet med seier: – Et deilig minutt

På dødballen vant Uduokhai luftduellen med Manuel Akanji soleklart. Midtstopperen dunket inn 1–0-scoringen på en passiv målvakt Roman Bürki.

Etter pause gikk vondt til verre for Dortmund.

Augsburg kontret gjestene i senk. Caligiuri havner i en løpsduell med Thomas Meunier, vinner den og plasserer ballen i mål. Caligiuri har scoret fem gang mot Dortmund som Schalke-spille også.

Dortmund byttet inn både Marco Reus og Julian Brandt. Det hjalp lite. Augsburg-spillerne løp i snitt en kilometer lenger enn dem i svart og gult.

Til slutt kom Erling Braut Haaland til en sjanse. Spissen ble spilt gjennom av Jordan Sancho. Han prøvde å sette den mellom beina på Rafael Gikiewich. Men Augsburg-keeperen reddet igjen.

Publisert: 26.09.20 kl. 17:23 Oppdatert: 26.09.20 kl. 17:43