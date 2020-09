PEKT UT TIL STARTPLASS: Dag-Eilev Fagermo med Aron Dønnum under Stabæk-kampen tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen

Italia-aktuelle Dønnum spiller likevel mot Brann: – Mye frem og tilbake

VALLE (VG) Nå planlegger Dag-Eilev Fagermo for at Lecce-koblede Aron Dønnum (22) spiller mot Brann søndag – og setter nysigneringene Vidar Örn Kjartansson (30) og Henrik Bjørdal (23) rett inn i elleveren.

Det siste levnet fredagens formasjonstrening på Intility Arena ingen tvil om, og Fagermo er så trygg han kan være på at Aron Dønnum ikke forsvinner før Brann gjester Oslo Øst i det Eurosport Norge-sendte byderbyet søndag kveld.

– Du er aldri sikker, det kan komme bud på hvem som helst, og det er lenge til søndag halv ni. Men sånn det ser ut nå er han Vålerenga-spiller, og da forsvarer han en plass i laget, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo om høyrevingen.

Fagermo sa tidligere i uken til VG at han trodde Dønnum allerede hadde spilt sin siste kamp og la ikke skjul på at Vålerenga har akseptert et bud fra italienske Lecce i Serie B. Nå svarer han slik på om Brann-kampen søndag blir eidsvollingens siste i Vålerenga:

– Helt umulig å si. Jeg vet ikke helt med Italia og klubben. Det er mye frem og tilbake. Det kan fort være det, men det er heller ikke sikkert, vedgår Fagermo.

Dønnum ga uttrykk for at han ikke ville bli intervjuet av VG etter fredagens trening, men ting tyder på at han ikke er kommet i mål med sine personlige betingelser.

Mens Dønnum ligger an til å forbli Vålerenga-spiller iallfall en stund til, virker det ikke å bli noen avtale med Rafik Zekhnini. Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen beskrev jakten på Fiorentina-proffen som «avsluttet» tidligere i uken.

Dag-Eilev Fagermo utdyper litt rundt situasjonen til sin tidligere stjerneving fra Odd.

– Jeg mener han trenger å komme hjem, komme til en trener som kjenner ham, få spilletid og bygge seg opp igjen. Det har vært for rotete etter at han gikk til Fiorentina. Et kjempetalent stagnerer jo, og reverseres kanskje, til og med. Det er ikke bra, sier Vålerenga-treneren til VG.

– Går ikke rett inn i Eliteserien

Fiorentina har telemarkingen på kontrakt frem til sommer 2022. 22-åringen har vært på lån i både Rosenborg og nederlandske Twente etter overgangen til Serie A-klubben i 2017. For Vålerenga er det fullstendig uaktuelt å kjøpe fri Zekhnini nå.

– Han trenger tid på å bygge seg opp. Vi er villige til å hjelpe ham med å gjøre jobben. Men etter min mening må enten Fiorentina få fart på ham, eller så må de la ham komme hit. Men da ligger kostnaden på dem. Det kan ikke vi ta, sier Fagermo.

– Du mener at dere tar ham på lån til kontrakten løper ut – eller at han selv kjøper seg ut?

– Ja, eller om Fiorentina hadde terminert kontrakten. Det er slike scenarioer Jim (agent Solbakken) har jobbet med, men det har ikke skjedd noe. Det er en jobb med Rafik nå. Han går ikke rett inn i Eliteserien nå og hever Vålerenga, påpeker Fagermo.

