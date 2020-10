UTESTENGT: Junior Flemmings er kjent skyldig i anklagen om å ha hetset en motspiller på bakgrunn av legning. Her Flemmings i en landskamp for Jamaica mot El Salvador i fjor sommer. Foto: Michael Wyke / TT NYHETSBYRÅN

Utestengt seks kamper for homohets

Jamaicas landslagsspiller Junior Flemmings (24) er utestengt seks kamper og ilagt en bot av USL Championship på grunn av homohets mot San Diego Loyals Collin Martin (25).

Junior Flemmings spiller for Phoenix Rising. USL Championship er liganivå to i fotball i USA, der Major League Soccer (MLS) er den øverste divisjonen.

Den amerikanske fotballyndlingen Landon Donovan (38) er glad for at lagets hans forrige onsdag gikk av banen før kampen var slutt etter at en av hans spillere igjen var blitt utsatt for hets fra en spiller på motstanderlaget.

– De tok avgjørelsen om å gå av banen og jeg er enormt stolt over denne gjengen, og veldig stolt av denne organisasjonen og at jeg får lov til å være en del av den, uttalte Landon Donovan etter den oppsiktsvekkende hendelsen.

LEGENDE: Landon Donovan spilte blant annet i VM i 2010 for USA. Nå er en av de største amerikanske «soccer»-profilene manager for San Diego Loyal på liganivå to i hjemlandet. Foto: Sports Inc

Landon Donovan er en av USAs beste fotballspillere gjennom tidene. Nå er han manager for San Diego Loyal i USL Championship. Donovan står også oppført som eier av klubben, som er inne i sin første sesong i USL Championship.

Da San Diego Royal onsdag ledet 3–1 over Phoenix Rising i begynnelsen av 2. omgang, forlot Landon Donovans spillere banen. Det gjorde de i protest mot at lagkameraten Collin Martin skal ha blitt utsatt for ukvemsord – i form av homohets – fra en motstander, Jamaicas landslagsspiller Junior Flemmings.

Martin, som tidligere har spilt for D.C. United og Minnesota United FC i MLS, skal være eneste åpne homofile spiller i amerikansk toppfotball. Han kom ut som homofil da han spilte for Minnesota United og tok med seg kjæresten til en fest med laget.

Se hele situasjonen her:

Phoenix Rising tilbakeviste umiddelbart i en uttalelse at den «homofobe slengbemerkningen» var blitt uttalt fra en av deres spillere. Etter ligaledelsen beordret saken gransket, kom det frem at spilleren som hetset var Junior Flemmings. Nå er han utestengt seks kamper.

Hendelsen inntraff en uke etter at en annen av Landon Donovans spillere skal ha blitt utsatt for hets. Da av rasistisk karakter. Omar Ontiveros, som spiller for LA Galaxys 2. lag, rettet den mot San Diego Loyals Elijah Martin. Ontiveros ble senere ilagt syv kamper utestengelse for dette av USL Championship, for deretter å bli løst fra kontrakten med LA Galaxy.

San Diego Loyal og Phoenix Rising skulle sent under deres kamp i fellesskap sette opp et banner med påskriften «Jeg vil handle, jeg vil si ifra» – på bakgrunn av hetsen mot Elijah Martin en uke tidligere. Men da Collin Martin hevdet at han var blitt gjenstand for homohets, bestemte Landon Donovans lag seg for å avbryte kampen – hvis ikke spilleren som angivelig hadde uttalt den fikk rødt kort.

Se Donovan forklare avgjørelsen:

Eller ble tatt av banen av Phoenix-trener Rick Schantz.

Hverken dommeren eller Schantz var villig til å imøtekomme Landon Donovans krav.

– Vi opplevde en skikkelig tøff sak i LA-kampen og vi lovte oss selv, vårt miljø, våre spillere, klubben og USL at vi ikke ville finne oss i bråk, homofobe slengbemerkninger og saker som ikke hører hjemme i vår sport. Vi måtte si fra, og vi måtte handle, forklarte Landon Donovan i et lengre TV-intervju etter nok er nok-beslutningen.

