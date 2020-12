GULL: Vålerenga serverte festfotball og tok gullet for første gang. Foto: Tomm W. Christiansen

Vålerenga sikret historiens første seriegull i Toppserien med festfotball

VALLE/KLEPP (VG) (Vålerenga - Arna-Bjørnar 4–0, Klepp - Rosenborg 1–2) Før siste runde i Toppserien var tre lag med i gullkampen. Favoritten Vålerenga brukte ikke lang tid på å fjerne det som var av spenning og bryter LSK Kvinners seks år lange seiersrekke.

Oppdatert nå nettopp

– Hvordan vi fikset dette var perfekt. Dette var grunnen til at jeg kom til Vålerenga. Jeg er veldig glad for spillerne, klubben og meg selv, sier Vålerengas stjerne Sherida Spitse til NRK.

Hun tok til tårene da gullet var sikret og poengterer at dette betyr veldig mye for henne.

– Jeg er veldig stolt av klubben, spillerne, meg selv og familien, sier Spitse, som nå skal til hjemlandet Nederland og spille for Ajax.

Men det har vært en lang ferd mot gullet for klubben. Vålerenga-spillerne virket tydelig anspente på oppvarming og gjentok «bare senk skuldrene, jenter» til hverandre igjen og igjen. De måtte vinne for å ha seriegullet i egne hender, ettersom Rosenborg var à poeng og Avaldsnes bare var ett bak.

Spesielt det at de tapte forrige kamp, 3–2 for Lyn for snart en måned siden, gjorde at nervene var til stede for hjemmelaget.

På banen var det imidlertid lite som minnet om nervøsitet. Marie Dølvik Markussen vant ballen høyt i banen tidlig og fremprovoserte et frispark.

Det så ut som det var noe langt hold, men ikke for Sherida Spitse. I sin fjerde siste Vålerenga-kamp før returen til Nederland og Ajax, banket hun inn ledermålet på et lekkert frispark bare tre minutter og 50 sekunder ut i kampen.

forrige











fullskjerm neste LETT MATCH: Vålerenga feirer sin tredje scoring, av Celin Bizet Ildhusøy. Scoringen punkterte kampen.

Ingen tvil

Ikke lenge etter tvang de fram et hjørnespark og slo den inn på bakre stolpe. Der stakk Ingibjörg Sigurdardottir pannebrasken fram og styrte inn 2–0 før halvspilt omgang.

Og etter en time ødela bergenserne det fryktelig for seg selv, som til slutt førte til at innbytter Celin Bizet Ildhusøy kunne trille inn 3–0. Reprisene viste imidlertid at Ajara Njoya burde blitt avblåst for offside i trekket i forkant.

Catherine Bott fikk gå helt alene gjennom gjestenes forsvar og trille inn 4–0 ti minutter før slutt.

Den danske Vålerenga-spilelren Rikke Marie Madsen, som satt i karantene og fulgte kampen hjemme på grunn av corona-karantene tok til tårene etter kampen på videointervju.

– Jeg blir helt rørt, sier Madsen til NRK i det tårene kommer

– Jeg kan nesten ikke snakke. Det er supert, sier Madsen.

Tårer var hun ikke alene om. Også klubbens nederlandske stjerne Sherida Spitse tok til tårene etterpå. Hun skal nå til Ajax i hjemlandet og har VM-finale blant sine meritter.

Vålerengas trener Jack Majgaard Jensen var stolt etterpå.

– Det kjennes så klart veldig bra. Jeg er veldig glad på vegne av spillerne og klubben at det gått så bra som det har gjort De skal være stolte, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen til NRK.

les også RBK-profil før gullstrid: Vil ikke oppdateres på VIF-resultat

Rosenborg tok på sin side ledelsen på Jæren mot Klepp like etter pause, og gjorde at spenningen ikke ble helt borte. Likevel måtte trønderne score fem mål til for å vinne på flere scorede mål, et mirakel de aldri var i nærheten av å gjennomføre - selv om de doblet midtveis i andre omgang. En sen Klepp-redusering fastsatte resultatet til 2–1.

Og allerede etter åtte minutter sendte Sandvikens Marina Heggernes Jensen Avaldsnes ut av gullkampen med sin scoring. Avaldsnes måtte vinne og var avhengig av hjelp i de andre kampene for å vinne gullet, men det ble bekmørkt etter en tung start.

De tapte til slutt hele 4–0.

les også Vålerenga-spillerne må i karantene: - En håpløs situasjon

Lite å stille opp med

Arna-Bjørnar hadde rett og slett ikke, med et par unntak, noe særlig å stille opp med på Valle og det tok ikke lang tid før alle skjønte hvor gullet skulle ende opp.

Vålerenga tok sin første medalje med sølvet bak LSK Kvinner i fjor, og i danske Jack Majgaard Jensens aller første sesong som hovedtrener blir de første lag som vipper LSK Kvinner ned fra tronen siden 2013.

Neste søndag kan de ytterlig sementere tronskiftet i cupfinalen. Da møter de ingen ringere enn ... LSK Kvinner.

Åtte år siden Vålerenga første gang deltok i Toppserien, løfter de pokalen på Intility Arena.

Ventetiden er over.

Publisert: 06.12.20 kl. 14:49 Oppdatert: 06.12.20 kl. 15:11