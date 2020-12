Endelig scoret en Stabæk-spiss – Vålerengas tredje strake 1–1-kamp

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Vålerenga 1–1) Stabæk-spissene har hatt en uhyre mager sesong, men mot Vålerenga fikk Marcus Antonsson (29) i det minste åpnet målkontoen.

I en klubb med toppscorertradisjoner gjennom Daniel Nannskog og Franck Boli, er 2020 et år å glemme for Stabæks angripere. Erik Botheim har fortsatt null, Darren Maatsen har ett, mens leiesoldaten Antonsson fra Malmö satte sitt første etter overgangen i sommer da han utlignet til 1–1 mot Vålerenga onsdag kveld.

– Det var deilig, sier svensken til Eurosport.

Det er trolig litt av forklaringen på at Stabæk har scoret færrest av lagene som ligger på niendeplass eller høyere, men det skal sies at Antonssons var høyst fortjent og satte sluttresultatet til 1–1, Vålerengas tredje kamp på rad med disse sifrene.

– Vi får være fornøyd med ett poeng i dag. Men med få kamper igjen, ville det vært viktig med tre poeng. Vi bruker ballen for lite og blir for opptatt av å angripe fort. Vi fortjener ikke mer enn dette, mener Dag-Eilev Fagermo, som ble intervjuet av Eurosport like etter kampslutt.

Trener hadde gjort noen endringer, noe på tvang, noe etter valg, men reserveløsningen betalte seg. Midtstopperveteranen Johan Lædre Bjørdal løftet ballen i retning Stabæks 16-meter, i den påfølgende luftduellen gjorde Matthías Vilhjalmsson Nicolas Pignatell til den junioren som 18-åringen faktisk er, og Vidar Örn Kjartansson ivaretok stussen fra landsmannen.

Islendingen dunket inn 1–0 på halvvolley over Marcus Sandberg og satte sitt åttende seriemål på 11 kamper etter overgangen i sommer – og det første etter fire seriekamper uten mål. Faktisk hans lengste tid som målløs i begge Vålerenga-perioder.

Kjartansson kunne faktisk scoret allerede etter tre minutter, men da var Vålerengas eks-keeper, solgt av Ronny Deila, lynkjapt nede og reddet.

Resten av omgangen hadde Stabæk ballen mest. Emil Bohinen var mye involvert, og det er som oftest et godt tegn for Stabæk, men det ble mye cornere og lite konkret foran motstandermålet.

Bare Marcus Antonsson hadde en opplagt scoringssjanse. Sammy Skytte vippet ballen over Vålerenga-forsvaret, Antonsson vendte bort Ivan Näsberg og fikk avsluttet, men Näsberg stod opp fra de svimle og blokkerte skuddet med en fotparade i håndballkeeper-stil.

Vålerenga var tilbake på offensiven umiddelbart etter pause, men Dag-Eilev Fagermos lag virker å ha gått på en formsvikt. Bård Finne hadde det som kunne minne om en farlighet i 2.omgang, og Henrik Bjørdal rammet tverrliggeren med en kanon, men det var Stabæk rullet opp angrep etter angrep.

Emil Bohinen styrte spillet, Oliver Edvardsen driblet og løp, og Marcus Antonsson, Darren Maatsen, Sturla Ottesen og Kornelius Normann Hansen kom til sjansene. Men ballen ville ikke inn, med unntak av målet reddet Kristoffer Klaesson det som kom innenfor stengene, mens de øvrige suste over og utenfor.

