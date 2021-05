Vikings «innkaster» satte ut Lillestrøm-forsvaret: − Ikke alltid pent å se på

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Viking 1–3) Island yppet seg i Fotball-Europa med lange innkast som spesialitet, og én islending på laget holdt i massevis for at Viking erobret Åråsen på samme måte.

To innkast fra Stavanger-lagets midtbaneoffensiv – som var en del av Islands VM-tropp i 2018 – var mer enn nok til å skape kaos i det urutinerte Lillestrøm-forsvaret:

Først kastet Fridjonsson ballen over fire Lillestrøm-spillere, keeper Alex Craninx ble stående, ballen spratt rett foran målet – og endte på Zlatko Tripic’ panne. Vikings hjemvendte høvding styrte gjestene i ledelsen på Åråsens nylagte gressmatte med sin første scoring etter tilbakekomsten.

Fridjónsson fortsatte og innkast var stadig mål på Åråsen: 17 minutter senere pælmet han en ny ball, nå på skallen til backen Rolf Daniel Vikstøl, og hans stuss falt ned på bakre stolpe og i nettet.

– «Sammy» kaster nesten bedre enn han slår inn. Det er ikke alltid pent å se på, men mål er mål, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

BUKKET OG TAKKET: Zlatko Tripic gir Samuel Fridjónsson en god klem for innkastet som førte til 1–0. Til venstre Veton Berisha. Foto: Terje Pedersen

– Vi bruker tid på dødball. Som regel scorer du rundt 30 prosent av målene dine på dødball i løpet av en sesong. Den «duellen» med offensive og defensive dødballer ønsker vi å vinne. Det vil gi oss ekstra poeng. Nå er vi i pluss, fortsetter Aarsheim.

Fridjónsson sier at han aldri har trent spesielt for ferdigheten, men at han «har hatt det» i lang tid. Han har heller aldri spilt i hjemlandets andre nasjonalsport håndball.

– Jeg tenker ikke på innkast på fritiden. Vi trener på det før kamp, slik som cornere, sier islendingen, som mot slutten befridde laget fra merkelappen «Viking Håndball» da han brukte høyrefoten på 3–0-målet.

Det gikk fra en innbytter til en annen: Shane Pattynama løftet fra venstre og over på motsatt, Kevin Kabran la ballen ned – og Fridjónsson beinet inn sitt tredje målpoeng i matchen.

Braut-scoring

Det hjalp ikke for Lillestrøm å sette inn Pål-André Helland (31) til debuten de siste minuttene eller at Jonatan Braut Brunes (20) – fetteren til Erling Haaland – klinket inn reduseringen på overtid.

Det var slett ikke ulikt søskenbarnet: I gulsort drakt gjorde han en fin spissinvolvering, vendte innenfor 16-meteren og satte inn sitt første eliteseriemål nede ved stolpen.

Men totalt sett skuffet Lillestrøm igjen, litt som mot Strømsgodset i Drammen under lagets serieåpning på 16. mai (også 1–3-tap). Enkle baklengsmål og tynn offensiv gjentok seg fra første match. VGs sjansestatistikk endte på 6–6, men Viking spilte med god kontroll i store deler av oppgjøret.

– I 1. omgang har vi noen okay overganger, noen tendenser, men Viking får lov tio å diktere mye. De er bedre enn oss. Ut fra det får de mye nesten-situasjoner og dødballer. Så er vi fryktelig dårlig til å forsvare oss med to innkastmål, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke.

– Synes du laget ditt så mindre engstelig ut i dag enn mot Strømsgodset?

– Periodevis, ja. Men vi ser også ut som om vi skyver ansvaret litt fra oss. Det har vi ikke tid til. Vi må ut og ha hår på ryggen, hår på brøstet og angripe hver mulighet, melder en kortklipt Bakke.

LSK-treneren mener laget så «valpete ut» på de to innkastmålene, mens Eurosport-ekspert Joacim Jonsson påpekte at LSK før seriestart ikke greide å huke tak i en midtstopper med mer rutine – som supplement til tremillionerskjøpet Igoh Ogbu (21) fra Sogndal.

– De gjorde mye bra på markedet. Men de misset på det viktigste: Den sentrale stopperen som skal lede laget. Nå har de ingen ledere. Da blir det dessverre stryk i logistikken før denne sesongen, mener Jonsson, mens kollega Bernt Hulsker gjentok det han sa før avspark:

– Denne Lillestrøm-elleveren er ikke særlig sexy, fastslo Hulsker.

Viking var iallfall betydelig mer potente. De har Joe Bells dødballer, Kristoffer Løkbergs kjeft og en midtstopperduo i Henrik Heggheim og Runar Hove som er sterke både langs bakken og i luften – og altså innkastene til Samuel Fridjónsson.

– Vi skulle ønske prestasjonen i 2. omgang var bedre, men det sniker seg inn en tanke om at du skal ta vare på det du har, og da blir vi ikke modige nok. Alt i alt ok kontroll og en fryktelig deilig seier, sier Kristoffer Løkberg, som måtte gå av med en smell i kneet og fremsto etter match litt bekymret for alvorlighetsgraden.