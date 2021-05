DANSK DYNAMITT: Jimmi Nagel Jacobsen er hentet inn som sportssjef i Brann. Foto: brann.no

Danske Nagel Jacobsen er Branns nye sportssjef

Etter en marerittstart med null poeng på fire kamper, er begynner danske Jimmi Nagel Jacobsen arbeidet med å «føre Brann tilbake til toppen av norsk fotball».

Det ble presentert på en pressekonferanse på Brann Stadion lørdag formiddag.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben gjennom prosessen og gleder meg veldig til å komme til Norge. Gjennom arbeidet mitt de siste ti-femten år kjenner jeg norsk fotball veldig godt. Jeg kommer med ambisjoner om å føre Brann tilbake til toppen av norsk fotball, sier Jacobsen selv på pressekonferansen.

Dansken kommer fra et toårig opphold i Superliga-klubben Esbjerg, som rykket ned fra det øverste nivået i Danmark i 2019/20-sesongen. Det første spørsmålet han fikk fra bergenspressen var om det var beleilig å forlate den danske klubben på nåværende tidspunkt, han valgte heller å takke klubben for en fin tid og svare på Branns nåværende situasjon.

– Det er ikke kult å ligge sist, det har vært en tung start. Men jeg synes også at den siste kampen på Lerkendal viste god tegn på hvordan vi ønsker å spille fotball, sier Jacobsen på spørsmål fra Bergens Tidende, og viser til Branns dramatiske tap på Lerkendal:

Nagel Jacobsen erstatter Rune Soltvedt, som sa opp sin stilling i februar.

– Grunnen til at Jimmi er riktig for oss nå, er at han har erfaring fra spillerlogistikk i Europa og har erfaring med ledelse. Han har jobbet både med utvikling av A-lag og akademi, sier daglig leder Vibeke Johannesen på pressekonferansen.

Bergensklubben har hatt en særs tøff start på sesongen og tapt alle sine fire kamper.

Mandag 2. pinsedag kommer regjerende mester Bodø/Glimt på besøk til Brann Stadion.

