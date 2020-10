Rødt kort og forsvarstabber da Manchester United ble ydmyket av Tottenham

(Manchester United - Tottenham 1–6) Manchester United fikk en pangstart på kampen, men etter det gikk absolutt alt på tverke for Ole Gunnar Solskjær & co. Tapet er det største i nordmannens tid som manager for rødtrøyene.

– En historisk seier, sier José Mourinho til Sky Sports etter kampen.

– Det var flaut og ikke i nærheten av bra nok, sier Luke Shaw til Sky Sports.

Allerede etter 29 sekunder pekte dommer Anthony Taylor på straffemerket. Anthony Martial ble lagt i bakken av Davinson Sánchez – og Bruno Fernandes var like sikker som alltid.

En drømmestart for Manchester United.

For bare to minutter senere smalt det i andre enden. Eric Bailly og Harry Maguire leverte forsvarsspill i Benny Hill-kategorien.

En liten økt med fotballtennis ble avrundet av et mislykket forsøk fra Maguire på å nikke ballen tilbake til De Gea.

Tanguy Ndombélé fanget opp andreballen etter en duell mellom Erik Lamela og Luke Shaw – og hamret den i mål.

Forsvarsspillet var heller ikke imponerende da en årvåken Harry Kane utnyttet at rødtrøyene stod og sov. Spissen fikk frispark i duell med Maguire og utnyttet kjapt at midtstopperen var ute av posisjon.

Suksessoppskriften med å sende Son av gårde i bakrom fungerte igjen. Sørkoreaneren rykket fra Eric Bailly og vippet ballen lekkert forbi David de Gea.

HERJET: Heung-min Son har slitt med en vond hamstrings, men scoret to mål og leverte en målgivende pasning på Old Trafford. Foto: OLI SCARFF / X01348

Midtveis i omgangen hadde Tottenham en kanonade mot Manchester Uniteds mål, uten at de fikk ballen i mål.

– Elleve mot elleve spilte vi veldig bra. Det var en veldig sterk prestasjon av oss, sier Mourinho.

Men plutselig dro Anthony Taylor opp det røde kortet etter at navnebror Martial hadde vært borti ansiktet til Erik Lamela med en hånd, etter at argentineren først hadde hatt albuen i halsen på Martial.

José Mourinho uttalte tidligere at «snille gutter vinner bare Fair Play-prisen», og det var en grad av kynisme fra argentineren da han tenkte seg om et øyeblikk og la seg ned i gresset.

– Dette elsker José Mourinho, mente tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Erik Lamela slapp imidlertid unna.

– Hvis det er noen som ikke kan gråte over VAR-avgjørelser, så er det Manchester United, sier José Mourinho.

KONTROVERSER: Anthony Martial var ikke fornøyd etter å ha blitt sendt i dusjen med et rødt kort. Foto: OLI SCARFF / AFP

Rett etter at Martial hadde tuslet slukøret i garderoben, ble Son spilt fri igjen. Han spilte den på tvers til Kane, som sikkert satte inn 3–1.

Seks minutter senere ble Son tomålsscorer. Aurier fikk masse plass å boltre seg i, og da det var fullstendig markeringssvikt i de bakre rekker hos Manchester United, kunne Son løpe seg fri og trille den mellom beina på De Gea.

Ole Gunnar Solskjær byttet inn Scott McTominay og Fred på midtbanen, trolig for å begrense skadeomfanget, men etter pause fortsatte Tottenham å dominere.

Serge Aurier ble spilt fri av danske Pierre-Emile Højbjerg, og hamret ballen bort i det lengste hjørnet.

Så laget Paul Pogba straffe. Den satte Harry Kane hardt i mål.

Tapet er det verste i Solskjærs tid som manager for Manchester United. Det største nederlaget før kampen kom mot Everton 21. april 2019. Da unnskyldte nordmannen seg etter å ha tapt 0–4.

– Og ikke glem at Gareth Bale fortsatt sitter hjemme, sier Mourinho.

Dermed tapte Manchester United 1–6 på Old Trafford, som de gjorde da de ble ydmyket av Manchester City i 2011.

Dette er de to eneste gangene siden 1930 at Manchester United har sluppet inn seks mål på hjemmebane.

Manchester Uniteds største nederlag på Old Trafford er 1–7-tapet mot Newcastle i 1927.

Publisert: 04.10.20 kl. 19:23 Oppdatert: 04.10.20 kl. 19:56

