VGs fantasyjournalist: Her er mitt wildcard-lag før Gameweek 6

Nå er Everton over Liverpool-humpen, Mourinho har virkelig fått fart på Tottenham-angrepet, og Virgil Van Dijk-nyheten snur opp-ned på samtlige fantasyforsvar der ute. I tillegg er overgangsvinduet stengt, så elleverne er så godt som satt. Derfor er det naturlig å aktivere wildcard denne runden.

Nå nettopp

Det har vært en turbulent sesong for mange, spesielt for de som har tviholdt på et håp om at spisser som Aleksandar Mitrovic skal levere samme type poengsummer som Dominic Calvert-Lewin...