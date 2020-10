Drømmestart i Europa for Molde - vant åpningskampen mot Dundalk

(Dundalk - Molde 1–2) Etter to sesonger på sidelinjen er Molde tilbake i Europa. Der ble det en sliteseier mot irske Dundalk.

For første gang siden sesongen 2016/17 er Molde tilbake i gruppespillet i Europa League. Der fikk de en drømmestart, men ingen enkel oppgave, mot Dundalk.

For det var irene som tok ledelsen før pause. Dundalk er gruppens lavest rangerte lag, men skapte store problemer for gjestene de første 45 minuttene. Scoringer fra Etzaz Hussain og Ohi Omoijuanfo i andre omgang reddet kvelden for Erling Moe og co.

I de to foregående sesongene har ikke Molde klart å komme seg videre fra playoffen til turneringen. I år levde lenge håpet om Champions League, men ungarske Ferencváros ble for sterke over siste hinder og blåtrøyene ble sendt inn i Europa League-gruppespillet sammen med Arsenal, Rapid Wien og irene fra Dundalk.

Samtidig som Molde slo Dundalk, vant Arsenal sin kamp. Det betyr at romsdalingene og storklubben fra London topper gruppen sammen.

JUBEL: Molde slo tilbake og snudde kampen i andre omgang. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN / X06994

Straffet

Molde skapte knapt en skikkelig sjanse mot Dundalk de første 45 minuttene. Hjemmelaget hadde gjort leksen sin, og sto imot. Selv om gjestene hadde mest ball, var hjemmelaget vel så farlig – og ti minutter før pause smalt det.

Dundalk kombinerte fint på kanten og fikk slått inn til en pinlig umarkert Sean Murray. Spissens heading var godt plassert og Linde strakte seg hjelpeløst etter ballen.

I andre enden holdt Dundalks 39 år gamle keeper, Gary Rogers, unna Moldes stadig hyppigere forsøk i andre omgang.

Snuoperasjon

Men selv ikke den svært rutinerte sisteskansen kan stoppe alt, og i andre omgang dominert Molde stort.

Midtveis i omgangen lykkes det endelig for bortelaget. Marcus Holmgren Pedersen var et aktivum på høyrekanten og fikk slått inn til Etzaz Hussain. Med en lekker scoring på hel volley, fikk han utlignet.

Ti minutter senere fullførte Ohi Omoijuanfo snuoperasjonen. Innbytter Erling Knudtzon gikk i bakken i feltet og dommeren pekte korrekt på straffemerket. Fra 11 meter var spissen sikker.

Torsdag om én uke tar Molde imot Rapid Wien på eget gress. Det første møtet med gruppefavoritt Arsenal spilles i London 5. november. Erling Moes menn går inn i et heftig kampprogram, hvor de også skal kjempe om medalje og europaplass i Eliteserien.

Publisert: 22.10.20 kl. 20:48

