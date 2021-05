Vill tribunejubel fra Haaland da Sancho sikret viktig Dortmund-seier

(Borussia Dortmund – RB Leipzig 3–2) Borussia Dortmund så ut til å snuble hjemme mot RB Leipzig etter å ha gitt fra seg en tomålsledelse, men like før slutt sørget Jadon Sancho for en svært viktig seier.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oppdateres!

Mens Alexander Sørloth (25) ble sittende på benken for RB Leipzig gjennom hele kampen, var Erling Braut Haaland (20) henvist til tribunen.

Nordmannen var for andre kamp på rad ikke i troppen for Borussia Dortmund, etter muskelskaden han pådro seg i kampen mot Wolfsburg for to uker siden.

Der fikk han se en spennende kamp med intet mindre enn fem mål.

Marco Reus sendte hjemmelaget i ledelsen i den første omgangen, mens Jadon Sancho la på til 2–0 i starten av den andre omgangen. Men så snudde kampen.

Lukas Klostermann headet inn reduseringen fra et hjørnespark etter 62 minutter og et kvarter før slutt utlignet Dani Olmo etter en fin kontring.

Men poengene gikk til Dortmund, etter at Sancho satte inn kampens siste scoring tre minutter før full tid.

Da slapp også Erling Braut Haaland jubelen løs og TV-kameraene fant nordmannen, som på tribunen jublet engasjert for den viktige seieren sammen med blant andre Jude Bellingham.

Foto: LEON KUEGELER / X03731

Seieren betyr at Bayern München er seriemestere i Bundesliga. Den gjør også at Borussia Dortmund klatrer opp til fjerdeplass, en plass som vil gi plass i neste sesongs Champions League.

Med to serierunder igjen er Dortmund to poeng bak Wolfsburg på tredjeplass. Eintracht Frankfurt er to poeng bak Dortmund, men har også én kamp til gode.

PS! Borussia Dortmund og RB Leipzig møtes igjen i den tyske cupfinalen på torsdag.