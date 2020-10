Flamur Kastrati til Dag-Eilev Fagermo: − Hold kjeft, jævla soper

VALLE (VG) (Vålerenga - Kristiansund 1–0, kampen pågår) Kristiansund-spissen Flamur Kastrati innrømmer overfor Eurosport at han kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper».

Situasjonen oppstod etter en snau halvtime, hvor Kastrati og Fagermo havnet i en opphetet munnhuggeri.

Der fanget mikrofonene opp at Kastrati ropte det som hørtes ut som «hold kjeft og sett deg ned, jævla soper».

Munnhuggeriet fortsatte med at Kastrati sa «du prater så mye», før Fagermo svarte «har du scoret i år?».

Deretter kunne man høre at Fagermo sa til noen andre på sidelinjen at «han kalte meg for soper, det er bra».

I pausen bekreftet Flamur Kastrati hendelsen overfor Eurosport.

– Han er jævla stor i kjeften, da må han tåle å få noe tilbake ogs.å Han er den i Norge som prater mest dritt om andre. Da må han tåle å få dritt tilbake.

– Sier du «jævla soper» til ham?

– Ja, jeg sier «jævla soper» til ham.

Kastrati beskyldte også Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen for å provosere:

Kastrati fikk ikke kort etter hendelsen. I spillertunnelen på vei ut til andre omgang tok de hverandre i hånda, selv om kamera og mikrofoner fanget opp at kranglingen fortsatte på vei inn på banen.

– Vi bare skværet opp vi, så er vi ferdig med det, sier Fagermo til Eurosport.

Vålerenga-fansen ropte «ut med pakket» til Kastrati på vei ut til andre omgang. KBK-spissen fikk også pipekonsert mot seg.

I vinter var Flamur Kastrati svært misfornøyd med at Dag-Eilev Fagermo hevdet at KBK-spissen alltid var skadet, etter at førstnevnte hadde uttalt at det «hadde vært kult å spille for Vålerenga».

– Kastrati? Han har slitt endel med skader. Og for meg er det viktig å tenke på skadehistorikken når du skal hente spillere. Jeg må innrømme at Kastrati ikke er en spiller jeg har tenkt på, sa Fagermo.

– Skader? Da må du noen år tilbake. Jeg har ikke vært mye skadet de tre siste årene. De kampene jeg har stått over skyldes mer kortene jeg har fått. Og det har jeg jobbet med å bli kvitt. Forrige sesong fikk jeg bare to gule kort, svarte Flamur Kastrati.

Kristiansund-spissen uttalte også i podkasten «Spillerrådet» at han ikke satte pris på at Fagermo kalte ham skadet.

Eliteserien har for tiden en pågående kampanje mot rasisme i fotballen.

VG har foreløpig ikke fått svar fra Kristiansunds daglige leder, Kjetil Thorsen.

PS! Kampen pågår på Intility Arena. Stillingen er 1–0 etter scoring av Vidar Örn Kjartansson.

