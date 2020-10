FLAUSE: Ben Davies (nærmest) tabbet seg ut da Royal Antwerp gikk i ledelsen 1–0. Foto: François Walschaerts / AP

Tottenham gikk på sjokktap i Belgia: 1–0 til Antwerpen

(Royal Antwerp-Tottenham 1–0) José Mourinho beholdt først bare to mann fra siste kamp, så byttet han raskt inn fem nye spillere i 2. omgang – men Tottenham gikk likevel på et ydmykende nederlag i Belgia.

For mindre enn 10 minutter siden

Royal Antwerp tok en oppsiktsvekkende 1–0 seier over Tottenham i Europa League.

Ben Davies, som vikarierte som midtstopper, rotet det til, Dieumerci Mbokani takket for gaven og spilte fram Lior Refaelov, som dundret inn 1–0 til vertene. Det skulle bli kampens eneste mål.

Simen Juklerød hadde en kjempemulighet til å øke til 2–0 og kanskje punktere kampen etter 71 minutter, men nordmannen feide ballen høyt over – alene med Hugo Lloris. Like etter hadde også Birger Verstraete en stor mulighet til å øke.

les også Superduoen reddet Tottenham: – To fantastiske spillere

Tottenham har ikke tapt siden serieåpningen mot Everton.

Gareth Bale spilte fra start for Tottenham, mens Son Heung-min og Harry Kane begge satt på benken.

I pausen byttet José Mourinho hele fire mann. Son Heung-min erstattet Carlos Vinícius, Lucas Moura kom inn for Steven Bergwijn, Erik Lamela for Dele Alli og Pierre Højbjerg for Giovani Lo Celso.

Og etter at det holdt på å bli 2–0 til Royal Antwerp, satte Tottenham-sjefen inn Harry Kane for Bale etter 57 minutters spill. Mannen på lån fra Real Madrid klarte aldri å markere seg.

Tottenham presset på for utligning mot slutten, men kom ikke til sjansene som skulle gi poeng.

les også Derfor blir ikke Mourinho nevnt i Wengers nye bok

José Mourinho hadde gjort ni endringer siden Burnley-kampen. Bare Hugo Lloris og Ben Davies var beholdt i startoppstillingen.

Mourinho trakk blant andre fram den norske venstrebacken Simen Juklerød på sin pressekonferanse før torsdagens kamp. Nordmannen var en viktig trussel offensivt, men slet mer defensivt for sitt belgiske lag.

Neste uke har Tottenham bortekamp mot Ludogorets, mens Royan Antwerp tar imot LASK Linz.

Publisert: 29.10.20 kl. 20:47