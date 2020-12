VILLE IKKE PRATE: Åge Hareide ga klar beskjed om at han ikke ville snakke med Adresseavisen etter kampen mot Sandefjord. Her i forbindelse med 0–0-kampen mot Kristiansund i oktober. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareide med boikott av lokalavisen: − De skriver ting som ikke er riktig

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Rosenborg 0–0) Åge Hareide var godt fornøyd med å sikre det ene poenget som sørget for trøndersk europacupspill i 2021. Lokalavisen Adresseavisen var han derimot ikke like fornøyd.

Erik Eikebrokk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vålerengas storseier mot Start gjorde bronsekampen mellom Oslo og Trondheims fotballstoltheter uspennende. Dermed måtte Rosenborg si seg fornøyd med å trygge ett poeng i bortekampen mot Sandefjord, i det som var Martí Cifuentes’ siste kamp som Sandefjord-trener.

Underveis i kampen kom meldingen om at trener Åge Hareide ikke kom til å snakke med Adresseavisen etterpå.

– Det er fordi Adressa setter opp en del ting som ikke er i nærheten av sannheten, sier Hareide etter kampen.

Adressa-boikott

Han langer ut i en lengre tirade.

– Det handler blant annet om Markus Henriksens lønn som de opererer med, som er helt feil. Det må vi korrigere. Og når Tore Reginiussen får beskjed av klubben om at vi ikke kan satse på han mer, så twitrer en av Adressas journalister privat om at avgjørelsen er tatt over hodet hans, sier Hareide, og drar sammenligninger til den gangen tidligere midtbanegeneral Bent Skammelsrud led samme skjebne under Hareides første trenerperiode i klubben.

Hareide forklarer at kritikken handler om én Adressa-journalist, som han mener blander private meninger med journalistisk virksomhet.

– Jeg vil ha klarhet om de er journalister eller fan. Det er bare det. Vi stiller opp hele tiden, men hvis journalister tar ut ting som ikke er riktig, og skriver det i avisen, og skriver ting som vi mener ikke er riktig, da må vi si fra.

Twitter

Overfor VG presiserer Hareide at dette dreier seg om én konkret sak, og én journalist i Adresseavisen, som han mener blander roller.

– Det er viktig for meg å vite om journalisten har én mening på Twitter og en annen mening i avisen. Det er viktig for meg å vite, det handler om integritet, og det å forholde seg til sannhet og fakta. Jeg liker journalister som forholder seg til fakta, hvis ikke får de ikke ha noe med meg å gjøre. Har de egne meninger, så trenger de ikke intervjue meg, da skriver de det de vil. Hva er vitsen med å intervjue meg, hvis journalisten skriver noe annet, spør Hareide.

– Er dette et resultat av at Adresseavisen kommer for tett på Rosenborg?

– Det vet jeg ikke, men for det første må vi beskytte våre spillere. Hvis Adressa opererer med et tall som er hentet fra Dagbladet, og bruker det i et debattinnlegg, som er fullstendig feil, så må vi beskytte våre spillere. Dessuten er det en sak mellom spilleren og Rosenborg hva han har i lønn.

Opptatt av skille

Sportsleder Charlotte Sundberg i Adresseavisen opplyser at de endret innlegget så snart de ble gjort oppmerksomme på at det inneholdt feil, og samtidig gitt Henriksen og Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug anledning til å kommentere lønnsnivået.

– Vanligvis syns jeg journalister opptrer ryddig og skriver det jeg sier. På vår hjemmeside står det en sak om hvorfor noe ble gjort, men så skriver journalisten noe helt annet på sosiale medier. Så etterpå ønsker den samme journalisten å intervjue meg om saken, sier Hareide videre.

Sportsleder Sundberg i Adresseavisen sier det er «svært uheldig» at Hareide ikke vil la seg intervjue av en av deres journalister etter kampen.

– Journalister i Adresseavisen har som alle andre ytringsfrihet i sosiale medier, men vi er samtidig opptatt av å skille mellom kommentarer og nyhetsdekning. Hvis det er meldinger her som Hareide ønsker å ta en prat om, så kan vi gjøre det i møtet vi skal ha, der vi også har tema som vi ønsker å ta opp med RBK, svarer hun i en e-post til VG.

Hun sier videre at avisen sent lørdag kveld fikk invitasjon til et møte med Hareide, som de ikke hadde tilgang til å delta på. De ble enige om å utsette møtet til over nyttår.