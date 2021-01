DRYLTE TE: Erling Braut Haaland hadde flere friske avslutninger i hjemmekampen mot Wolfsburg, men klarte ikke overliste Koen Casteels. Her fyrer han av i første omgang. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Dortmund tilbake på vinnersporet i Haaland-comebacket

(Dortmund - Wolfsborg 2–0) Borussia Dortmund slo tilbake da Erling Braut Haaland (20) gjorde sitt etterlengtede comeback - men ikke takket være jærbuen.

Hjemmelaget slet lenge med å få has på et aggressivt Wolfsburg-lag, som skapte flere store sjanser og lenge så ut som det mest sannsynlige laget til å score.

Haaland kom på sin side til flere kvalifiserte muligheter, især da han tvang fram en mesterlig redning av Wolfsburg-målvakt Koen Casteels tidlig i andre omgang. Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet gikk så langt som å kalle redningen «overmenneskelig».

Jærbuen var hele tiden involvert og var i store deler selve navet i de gulsvarte angrepet, til tross for at stopperne fra Volkswagen-byen gjorde det de kunne for å isolere ham.

Nordmannen har ikke vært på banen siden 1–2-tapet for Köln i slutten av november, og har pleiet en muskelskade på treningsleir i Dubai. Ti minutter før slutt ble han byttet ut og endte dermed uten scoring i det etterlengtede skadecomebacket.

Den første scoringen kom imidlertid fra uventet hold. Midtstopper Samuel Akanji raget høyest i duellen med lagkamerat Mats Hummels på Jadon Sanchos hjørnespark og stanget inn ledermålet på folketomme Signal Iduna Park.

Da Wolfsburg jaktet utligning mot slutten fikk Sancho enorme rom til å kontre, og alene med Casteels gjorde han ingen feil etter en dødelig effektiv kontring. Engelskmannen traff knapt på en berøring den første timen, men ble til slutt avgjørende med to målpoeng.

Man må lure på hva gutta tenker om den scoringen:

Ledelsen holdt helt inn og ga Dortmund en kjærkommen seier etter lengre problemer i Bundesligaen. Med bare fire poeng på de siste fem kampene før nyttår, var de i fare for å havne alvorlig i bakleksa med tanke på tittelen.

– Denne måneden blir definitivt avgjørende for hvordan ting går i Bundesliga for oss, sa den midlertidige treneren Edin Terzic til Sky før kampen.

Men med tre poeng mot Wolfsburg, som før kampen var tabellnabo og to poeng foran, sørget de for at avstanden opp til serieleder RB Leipzig forble på seks poeng.

Etter at han ble byttet ut, ristet Haaland irritert på hodet over forspilte sjanser.

Heldigvis for Dortmund var det andre som tok ansvar.