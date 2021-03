SJANSELØSE: Kristoffer Ajer og det norske forsvaret ble for små da Caglar Soyuncu headet inn 2–0 for Tyrkia. Til venstre fortviler Rune A. Jarstein. Foto: Geir Olsen

Ajers børskrakk på landslaget

MALAGA (VG) Kristoffer Ajer (22) har en negativ trend på landslaget, og Celtic-stopperen slet mot Tyrkia. Landslagssjef Ståle Solbakken var kritisk til Norges forsvarsspill.

En gjennomgang av VG-børsen viser et aldri så lite «krakk» for Celtic-stopperen: På de ti siste landskampene har han spilt til et snitt nede på 4,10 – omtrent halvannen karakter ned fra nivået Ajer lå på etter sine ti første kamper.

I hans 20. A-landskamp og den første under Ståle Solbakken tok han skylden for 0–2-målet. Det skjedde etter corner og ble av landslagssjef Solbakken betegnet som «katastrofe» etter kampen.

AJER PÅ VG-BØRSEN Slik har VG vurdert Kristoffer Ajers prestasjoner fra 1 (dårligst) til 10 (best) i midtstopperens ti siste landskamper: Tyrkia (0-3): 3 Nord-Irland (1-0): 4 Romania (4-0): 5 Serbia (1-2): 3 Nord-Irland (5-1): 5 Østerrike (1-2): 3 Malta (2-1): 3 Færøyene (4-0): 5 Romania (1-1): 4 Spania (1-1): 6 Vis mer

– Jeg skal være bedre på dødballen. Vi skal være bedre på begge de to andre målene. Det er for svakt, sa en selvkritisk Ajer til TV 2.

Solbakkens Ajer-dom

Ajer var også ute av posisjon før 0–1-målet - i likhet med sine forsvarskolleger Julian Ryerson og Stian Gregersen.

– Fasiten som står bak er at vi slapp inn tre megalette mål, sier Solbakken om kampen til VG.

– Hvordan synes du ilddåpen til Ajer gikk?

– Han hadde perioder hvor det gikk bra, og så var det situasjoner hvor det ikke gikk bra, svarer Solbakken.

– I situasjonene hvor det ikke går bra, så må det være slik at de dekker hverandre. Det led både han og andre under i perioder. Vi kan ikke stikke under en stol at vi slapp inn tre mål, sier Solbakken.

22-åringen var også involvert i baklengsmål mot Østerrike i Nations League (1–2) og i den mislykkede EM-playoffen Serbia i fjor høst.

I Solbakkens første kamp mot Gibraltar ble Ajer plassert på benken, etter at landslagssjefen sa rett ut at han burde komme seg videre fra skotsk liga.

Solbakken: - For tynt

Norge har i mange år hatt utfordringer på stopperplass, og rullert svært ofte på hvem som får sjansen. Mot Gibraltar var det Marius Lode og Stefan Strandberg.

– Den bakre fireren innfridde ikke. Defensivt sliter vi, sier Egil «Drillo» Olsen, tidligere landslagssjef, etter Tyrkia-tapet til TV 2.

Solbakken begrunnet valget om de to ulike stopperduoene med at mot Gibraltar ventet Norge å ha mye ballen, mens mot Tyrkia handlet det om å demme opp for Burak Yilmaz.

– Du vinner ikke kamper internasjonalt med å forsvare deg sånn. Det er for tynt, sier Solbakken etter tapet.

Solbakken trakk frem Ajers stopperkollega Gregersen som et lyspunkt.

– Jeg så en Gregersen i dag som har kjempepotensial, sier Solbakken.