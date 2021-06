Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Emil Forsberg er Sveriges stjerne: Han eksploderte under Hareide

Zlatan Ibrahimovic (39) mangler, men Emil Forsberg (29) ser ut til å bli en nøkkelspiller for Sverige i EM. Åge Hareide får sin store del av æren for det.

Veien frem til posisjonen som landslagsstjerne var nemlig lang. Forsberg var for eksempel aldri på Sveriges U21-landslag.

– For å være helt ærlig, så trodde jeg ikke at det skulle bli sånn da han kom til Malmö FF, sier Forsbergs gode kompis Pontus Jansson til Fotbollskanalen.

– Han eksploderte jo, fremfor alt når Åge kom til Malmö. Og siden da har han bare gjort det bedre for hver sesong, sier Jansson om RB Leipzig-spilleren.

– Det er en utrolig reise han har hatt, fortsetter jevngamle Jansson foran mandagens tøffe EM-åpning mot Spania.

Under fotball-VM i 2018 sa Forsberg til VG:

– Åge har betydd utrolig mye. Han trodde på meg helt fra begynnelsen da han tok over Malmö. Vi har alltid hatt en fantastisk dialog.

Forsberg sikret Sveriges første VM-kvartfinale siden 1994 med sitt vinnermål mot Sveits den gang.

Nå stoler svenskene på Emil Forsberg.

– Han er veldig viktig. Han er en fantastisk spiller som har prestert veldig bra i en veldig bra liga i flere år, sier målvakten Robin Olsen.

Real Sociedads Alexander Isak sier dette til Fotbollskanalen:

– Emil er veldig kreativ, og slike spillere ser veldig vanskelig og kompliserte løsninger. Han er god på det. Det er bare for meg å finne et bra løp, for da stoler jeg på at finner den beste løsningen.

Forsberg kom til Malmö før 2013-sesongen, men lyktes ikke umiddelbart: Fem mål og to assists var den beskjedne fasiten i en sesong der han ofte ble byttet ut av trener Rikard Norling.

I 2014 kom Hareide - og med den Hareide-effekten: Han scoret 14 mål og slo fem målgivende pasninger i Allsvenskan i 2014.

Til det tyske nyhetsbyrået DPA sier Forsberg at det går greit å være Sveriges største profil:

– Det er faktisk ikke noe problem. Du må takle det. Og du er bare i den situasjonen fordi du er en god fotballspiller. Jeg har min måte å spille på, min måte å spille fotball på. Jeg prøver alltid å gjøre mitt beste og gjøre alt jeg kan for å vise lagkameratene og selvfølgelig motstanderne: han vil virkelig vinne. Slik kan man dra med seg folk, uten å skrike høyt.

