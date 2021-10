VIF-treneren: − Sandviken har hatt det som en dans på roser

ULLEVAAL STADION (VG) Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen (48) lover Sandviken enda tøffere motstand neste år.

Av Jostein Magnussen

Etter å ha vunnet cupfinalen for andre år på rad vil ikke dansken høre snakk om at troféet redder sesongen for Vålerenga hvor man tidlig forsvant ut av både Champions League og i forsøket på å forsvare seriegullet i Toppserien.

– Nei, på ingen måte, svarer VIF-treneren kjapt når spørsmålet kommer.

– Hvis man ser litt på tallene bak så gjør vi en bedre sesong nå enn i fjor. Og med de forutsetningene som vi har hatt - som ingen andre lag i serien har hatt - så er det bra. Sandviken har hatt det som en dans på roser sammenlignet med oss. De har fått forberedt seg til hver eneste kamp optimalt, sier Jack Majgaard Jensen.

Etter 2–1-seieren mot Sandviken i cupfinalen er VIF-treneren naturlig nok fornøyd.

– Det krever mye å komme så sterkt tilbake som vi gjør. Jeg tror vi blir veldig, veldig sterke til neste år.

Han går ikke med på at det er noen avstand opp til Sandviken - selv om tabellen viser noe annet.

– Jeg kjenner at hadde vi hatt litt bedre forberedelser i den kampen vi spilte sist mot Sandviken (tap 1–0), så hadde vi vunnet den også. Jeg har stor respekt for det Sandviken har fått til, men det er ikke noen forskjell nå. Vi får vist spesielt i første omgang i dag at vi er et bedre lag.

Sandviken-trener Alexander Straus sier han er stolt over det kvinnene viste i 2. omgang.

CUPFEST: Jack Majgaard Jensen (t.v.) og VIF-spillerne blir hyllet etter cupgullet. Til høyre står støtteapparatet til Oslo-klubben.

– Blåser Vålerenga av banen

– Da blåser vi Vålerenga av banen, og vi hadde fortjent å snu denne kampen, sier Straus.

– Vi var ikke helt på stasjonen i starten. Det er en del personlige feil som vi blir straffet for i dag. Vi kan ikke tro at vi kan spasere oss til noe i starten. Det har vært litt av utfordringen i mange kamper, og vi har sluppet unna med det. Mot ordentlig mostand blir du straffet, sier Sandviken-treneren.

Lagkaptein Tuva Hansen er langt på vei enig.

– Vi var ikke på fra start, og det var der kampen ble avgjort. Vi spilte ikke slik vi pleier å gjøre. I 2. omgang ser du hvor god vi kan være, så handler det om marginer her og der som gjør at vi ikke kommer inn i kampen igjen, sier Hansen og beklager at årets første tap kom i en cupfinale.

– Det var det verste som kunne skje.