I inngangen til dette Nord-London-derbyet har vertene spilt på seg selvtillit med to knappe 1-0-seirer over Norwich og Burnley - i tillegg til ligacupavansement mot Wimbledon (3-0). Men det skal antageligvis ikke mer til enn et tap her før mange Arsenal-fans begynner å lure på om manager Mikel Arteta vet hva han driver med.

Juryen er fortsatt ute når det gjelder Tottenham-boss Nuno Espirito Santo også. Har han kontroll, eller var det ydmykende 0-3-hjemmetapet for Chelsea et tegn på det motsatte? Slik står det veldig mye på spill her, og derfor kan et uavgjortresultat være til å leve med for begge klubber. Xhaka (mb) er med igjen for vertene.