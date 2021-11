FÅR HETTA AV VAR: Ulrik Saltnes nyter klassisk Bodø-vær etter Glimts kamp mot Odd i september.

Derfor er Glimt-Saltnes imot VAR: − Har aldri tenkt at «denne kampen trenger mer rettferdighet»

Flere eliteserieprofiler mener det er umulig å stå ved siden av utviklingen, og arbeidsgiver Bodø/Glimt er for videodømming. Men Ulrik Saltnes (28) er på linje med supporterne og vil ikke ha VAR.

Publisert: Nå nettopp

– At de (Glimt) har sagt ja, får være deres avgjørelse. For min del er det ikke noe artig å se på fotballkamper som har VAR. Den største utfordringen er all effektiv spilletid som blir tatt bort. Og det tar bort kontroversene. Det å være bitter og fornøyd, det å diskutere, det er jo det som er fotball, mener Bodø/Glimts midtbaneprofil.

Flere av supporterne brukte helgens runde i Eliteserien på å aksjonere mot den planlagte innføringen av Video Assistant Referee. Mandag vedtok Norges Fotballforbund at VAR innføres fra 2023-sesongen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Sier du det samme om VAR dersom Bodø/Glimt taper seriegullet på en feil dommeravgjørelse?

– Da blir jeg sikkert bitter og lei meg, men jeg kommer til å huske det resten av livet. Det er bra underholdning. Jeg kan aldri huske å ha sett en fotballkamp og tenkt etterpå at «denne kampen kunne trengt mer rettferdighet», svarer den for tiden leddbåndskadede Ulrik Saltnes.

Vikings midtbanespiller Kristoffer Løkberg var lenge skeptisk – også da han så kostnadsrammen på 12 til 18 millioner kroner i året ble gjort kjent tidligere i år. Summen deles mellom klubbene, Norges Fotballforbund og rettighetshaver TV 2.

– Spillerutvikling, arenautvikling – du har mange muligheter med såpass mye penger. Men jeg lander på at det er umulig å stå imot VAR, at vi må bare akseptere at det er dit fotballen går, og at vi må begynne å ta det i bruk. Jeg er glad på vegne av dommerne og litt trist på vegne supporterne, som jeg vet ikke vil ha VAR. Nå må vi ha klare retningslinjer for bruken og sørge for at de på arenaen så sjeldent som mulig lurer på hva som skjer, mener Løkberg.

VG har spurt flere eliteseriespillere om stridstemaet. Tromsø-veteranen Ruben Yttergård Jenssen, Rosenborgs forsvarsspiller Erlend Dahl Reitan og Vålerenga-backen Christian Borchgrevink nevner alle det samme:

Det blir umulig for Norge å stå utenfor når ligaer over hele Fotball-Europa innfører videodømming.

– Det handler om hvordan man velger å praktisere. Jeg er for god VAR og imot dårlig VAR. I Danmark praktiseres det bra, mener Lillestrøm-offensiven Pål-André Helland.

– Hva mener du VAR skal gå inn og justere underveis?

– Det som er åpenbart for det blotte øye, alt som er kampavgjørende. Offside er svart-hvitt, det er enten eller. Og på hands må man forholde seg til regelverket, mener trønderen.

Hellands klubb var den eneste fra Eliteserien som markerte motstand mot VAR-innføring da de 32 medlemsklubbene i Norsk Toppfotball (Eliteserien og Obosligaen) skulle sluttbehandle innstillingen fra styret.

– Vinden har blåst den veien, og majoriteten er dem som bestemmer. Jeg er ikke så veldig overrasket over at det er Lillestrøm som er imot. De har en av de sterkeste, om ikke den sterkeste supporterkulturen i Norge. Da vektlegger klubbledelsen deres mening litt mer, sier Ulrik Saltnes og svarer nei på spørsmål om han er skuffet over at Bodø/Glimt tok motsatt standpunkt.

I VGs undersøkelse – gjort i samarbeid med spillernes fagforeningen Norske utøveres sentralorganisasjon (NISO) før sesongstart – var flertallet av dem som svarte, imot VAR-innføring i norsk fotball. Men da de 16 klubbkapteinene svarte etter at seriekampene var godt i gang i juni, mente ti av 16 at VAR burde bli en del av Eliteserien.

– Litt forskjellige meninger blir det. Jeg tror det har modnet på de fleste spillerne som har fulgt med på internasjonal fotball. Noen lurer på om tjuvtriksene deres fortsatt fungerer. Zlatko (Tripic) lurte på om han måtte legge opp, melder Tripic’ Viking-kollega Kristoffer Løkberg med et smil.

– Skal jeg være ærlig, så har jeg ikke hørt det er så mye diskutert. Det kan tyde på det ikke er så nøye for spillerne, tror VAR-motstander Ulrik Saltnes.