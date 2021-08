NOAHS PARK: Noah Jean Holm satte fyr på Lerkendal med sin fantastiske soloscoring. Her feirer han med Jonathan Augustinsson.

Noah, Stefano og Emil er Rosenborgs nye drømmetrio

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Odd 5–0) Drømmescoringene stod i kø for Rosenborg – anført av en 20-åring Åge Hareide mener kan bli bedre enn John Carew.

Erik Eikebrokk

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Jeg tror Noah blir bedre enn John, og John var god. Jeg tror Noah blir bedre, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til Discovery+, på spørsmål om sammenligningen mellom Noah Jean Holm og John Carew.

Hareide er klar på at han legger lista høyt, men mener Holm skal tåle det.

– Potensialet er veldig stort og John var en utrolig god fotballspiller. Han hadde bakrommet og farten ... Noah har litt andre egenskaper som jeg også liker veldig godt.

– Det 2–0-målet er vel noe av det råeste man har sett siden John Carew?

– Ja, eller siden Odd Iversen, sier Hareide med et smil.

Magisk

Noah Holm var selv klar på at han trivdes ute på Lerkendal – som søndag kveld var «Noahs park».

– Kvelden har vært magisk. Jeg synes vi leverer veldig bra fra start til slutt. Det var en gøy søndag ute på matta, sier Holm til Discovery+.

Da John Carew debuterte for Rosenborg i august 1999, brukte han 45 minutter på å score sitt første mål for klubben. Da Noah Holm spilte sin første kamp fra start for Rosenborg - nesten på dagen 22 år etter - trengte han bare 11 minutter på å kopiere bedriften.

Stillingen var allerede 1–0, etter at Hólmar Eyjólfsson hadde stupheadet inn Jonathan Augustinssons presise corner etter bare to minutter. Også den scoringen var nok til å få hjemmefansen på beina, men det var ingenting sammenlignet med det som skjedde ni minutter senere.

Holms raid

I sin første kamp fra start viste Holm at han har mer enn bare nese for mål.

Den første motspilleren var ingen sak, og hadde ikke sjans til å henge med på Holms vending, touch, hurtighet, og styrke. 20-åringen, som er sønn av tidligere Strømsgodset-spiss David Nielsen, satte på storfarten og utfordret resten av Odd-forsvaret alene. To nye motspillere måtte vike da Holm kombinerte kraft med finesse.

Avslutningen med venstre fot - mellom beina på Rossbach - var en perfekt avslutning på en perfekt individuell presisjon.

Og dessuten ikke helt ulikt det en ung John Carew gjorde for både Vålerenga, Rosenborg og Valencia.

Vecchias tå

Bortelaget Odd ble spilt av banen. Da Emil Konradsen Ceide tråklet seg innover i banen noen minutter senere, og venstreving Stefano Vecchia brukte tåa til å endre retning på ballbanen rett foran Rossbach, stod det 3–0.

Kvarteret ut i andre omgang kom kampens store høydepunkt, og en garantert kandidat når årets mål skal kåres etter sesongslutt. Fra 18 meter brukte 20-åringen først ett touch for å få ballen opp i lufta, så brukte han strak vrist og volley for å få ballen til å duppe i mål via tverrliggeren og ned. Rossbach var sjanseløs.

– Det var utvilsomt et fint mål. Den siste måneden har jeg spilt på meg mer og mer selvtillit, og det vises ute på banen, sier Konradsen Ceide til Discovery+.

Anders Konradsen reiv seg i håret, ikke fordi han skulle bli byttet ut minuttet etterpå, men fordi målet var helt spesielt.

Fem minutter før slutt var det tid for en ny perle. Innbygger Skarsem gjorde grovjobben, og satte opp Vecchia i drømmeposisjon tjue meter fra mål. Svensken banket til med en millimeterpresis innside, og skrudde ballen i mål bak Rossbach.

Dermed endte Rosenborg nye angrepstrio med til sammen fire mål og én målgivende.

Noah Holm startet trolig kampen fordi Dino Islamovic ble skadet i kampen mot Rennes, og trolig må belage seg på én måned på sidelinjen.

Det kan vise seg å være en fordel for Rosenborg i gullkampen.