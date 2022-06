KAMPAVGJØRENDE: Guro Pettersen er i mesterskapsform. Det kan bli viktig for Norge i sommerens EM.

Pettersen roses etter «uvanlig» suksess: − Klasse!

VIBORG (VG) Mye tyder på at Guro Pettersen (30) har kapret keeperplassen på landslaget før EM. 30-åringens suksess er av det usannsynlige slaget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stjerner som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten gir Norge en x-faktor offensivt, men som førstnevnte presiserer:

– Vi er avhengig av å ha sjefer foran og bak.

Og det mener mange at Norge nå har fått i Guro Pettersen. Men keeperens suksess skulle i utgangspunktet aldri inntruffet.

For Cecilie Fiskerstrand var landslagets soleklare førstekeeper frem til det uheldig inntraff. I mai røk sunnmøringen korsbåndet, og det var ikke lenger åpenbart hvem som skulle vokte Norges mål i sommerens EM.

Guro Pettersen (Vålerenga), Aurora Mikalsen (Brann) og Sunniva Skoglund (Stabæk) har kjempet om plassen, og nå går landslagssjef Martin Sjögren langt i å love Pettersen startplass i EM-premieren mot Nord-Irland neste torsdag.

– Det er vel ingen hemmelighet at hun etter disse to kampene har en veldig god sjanse til det. Guro viser at hun holder godt nivå, og spiller med mye selvtillit. Det kan bli viktig for oss i England, sier svensken til VG.

Ordene kommer etter en bunnsolid kamp mot Danmark, der Pettersen ble avgjørende for at Norge gikk seirende ut. Stjernen Pernille Harder, tidligere kåret til verdens beste spiller, ble stoppet i en én mot én-duell, og flere store danske sjanser ble parert med selvsikkerhet.

– Ambisjonen er å være førstevalg. Det er kjempegodt å få med seg to seire inn i mesterskapet. Det er bare å «peise på», smiler Pettersen.

Hun roses av lagvenninnene etter en ny god landskamp.

– Klasse! Hun står virkelig frem. Hun er uredd, tøff og går ut og klinker til i duellen. Det er akkurat det vi trenger, sier tomålsscorer mot Danmark og navnesøster, Guro Reiten.

– Det er kult å se måten Guro har kommet inn i disse kampene. Hun ser rolig ut, og har noen avgjørende redninger. Skal man vinne kamper er man avhengig av å ha en god keeper, supplerer kaptein Maren Mjelde.

Hun fikk landslagsdebuten 16 år gammel. En slående kontrast til Pettersen, som debuterte tidligere i år, 30 år gammel. Landskampen mot Danmark var bare hennes tredje i karrieren.

– Det er uvanlig, men 30 år er overhodet ingen alder. Hun kan fortsette i mange år, sier Mjelde.

– Hun har fått en stor utfordring, i og med at hun ikke har spilt mange landskamper, men hun står som om hun ikke har gjort noe annet. Jeg er meget imponert og fornøyd med henne, sier Reiten.

Keeperens opptreden på banen ligner mer på en rutinert 30-åring enn en fersk landslagsspiller.

– Guro er trygg på seg selv, og er blant dem som liker oppstandelsen som følger med et landslag og mesterskap. Hun har omfavnet det og gjort det til en positiv situasjon, mener Sjögren.

EM starter neste torsdag. Slik spilles Norges gruppespillskamper:

7. juli, kl. 21: Norge – Nord-Irland

11. juli, kl. 21: England – Norge

15. juli, kl. 21: Østerrike – Norge