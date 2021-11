Radiostasjon boikotter Mourinho etter utskjelling: − Fullstendig upassende

En italiensk radiostasjon vil ikke lenger delta på José Mourinhos (58) pressekonferanser etter en «ubehagelig» tordentale.

Nok en gang murrer det rundt José Mourinho. Roma er inne i en tung periode, og i forkant av søndagens 3–2-tap mot nyopprykkede Venezia var det en journalist fra radiostasjonen Retesport som fikk føle portugiserens vrede.

– Du har vært i Roma i seks måneder. Er det noe du ville gjort annerledes? fikk manageren spørsmål om.

– Du er her hver pressekonferanse. Enten er du veldig intelligent, men later som du ikke er det. Eller så er du ikke intelligent i det hele tatt. Jeg ønsker å tro at du er intelligent, men du gjør som du gjør, svarte Mourinho syrlig på et spørsmål, gjengitt av The Athletic.

Retesport forsvarer deres ansatte, og forteller at de vil boikotte fremtidige pressekonferanser for å unngå nye «utbrudd» fra Mourinho.

– Vi håper Romas trener vil jobbe hardere med å forbedre lagets prestasjoner og fokusere på mulige løsninger, slik at han kan unngå spektakulære utbrudd som vi mener er fullstendig upassende, skriver radiokanalen, som videre hevder at Mourinho prøver å vri på sannheten.

TIL ANGREP: José Mourinho lot en journalist få høre det etter et spørsmål han åpenbart ikke var spesielt imponert av.

Roma har ikke sett ut som et Mourinho-lag denne sesongen. 58-åringen har bygget robuste seiersmaskiner i flere av klubbene han har ledet, men i sesonginnledningen er det lite som har vært stabilt.

Roma har tapt fem av 12 kamper i ligaen, er på 6.-plass og lekker som en sil. I Serie A var 3–2-tapet mot erkerival Lazio ekstra smertefullt, men ingenting har vært mer knusende enn 6–1-nedsablingen i Bodø.

Kjetil Knutsens menn sendte Mourinho og co. ydmyket tilbake til «den evige stad», og var nære å sikre tre nye poeng på Stadio Olympico uken etter.

– Det var et sjokk. Jeg overvurderte spillerne mine, har Mourinho sagt om stortapet.

I hjemlig liga har manageren ofte lagt skylden på dommerne. Senest mot Venezia i helgen, hvor han klaget på et straffespark til hjemmelaget og dro paralleller til en straffe han mente at Roma burde hatt mot Milan en uke i forveien.