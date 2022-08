Bizet Ildhusøy forlater PSG – går til engelsk fotball

Den norske landslagsprofilen Celin Bizet Ildhusøy (20) er ferdig i Paris Saint-Germain. Nå går turen til London og Tottenham.

Det bekrefter Tottenham på sine hjemmesider onsdag kveld.

Bizet Ildhusøy har spilt for den franske hovedstadsklubben PSG siden overgangen fra Vålerenga i juli 2021.

Nå har 20-åringen signert en kontrakt til 2025 med Tottenham.

– Vi er glade for å ønske Celin velkommen til klubben, sier Tottenham-trener Rehanne Skinner og fortsetter:

– Hun er et spennende talent med et sterkt ønske om å vinne, noe som passer til vår mentalitet og ambisjon. Celin har utmerkede ferdigheter én mot én som vil være en fordel i vår spillestil.

London-klubben endte som nummer fem i FA Women’s Super League forrige sesong.

Bizet Ildhusøy fikk åtte kamper for PSG. På de noterte hun seg for to målgivende pasninger og var med å vinne den franske cupen.

Under sommerens fotball-EM ble hun byttet inn for Norge i 0–8-tapet for England og 0–1-tapet for Østerrike.