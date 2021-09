TAPTE: Ole Gunnar Solskjær, Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes gikk på en smell i Sveits.

Solskjær slår tilbake mot Ferdinands Ronaldo-kommentar

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (48) svarer på Rio Ferdinand (42), tidligere United-lagkamerat, sin kritikk om at han burde bedt Cristiano Ronaldo (36) sette seg ned på benken.

Publisert: Nå nettopp

– Rio..., av og til kommenterer han ting som han egentlig ikke vet noe om, sa Solskjær på pressekonferansen før søndagens West Ham-kamp klokken 15.

Bakgrunnen er Ferdinands kommentarer etter 1–2-tapet for Young Boys i Champions League. Underveis i kampen sto Cristiano Ronaldo i trenersonen sammen med Solskjær.

Ferdinand mener Solskjær burde bedt Ronaldo om å sette seg ned på benken. Ronaldo ble byttet ut underveis i kampen.

– Hadde jeg vært manager, jeg må være ærlig, hadde jeg bedt ham om å sette seg, sa Ferdinand på BT Sport.

GAMLE KJENTE: Rio Ferdinand og Ole Gunnar Solskjær. Nå er Ferdinand TV-ekspert, mens Solskjær er United-manager.

Ferdinand var lagkamerat med både Solskjær og Ronaldo i sin tid som United-spiller.

– Ronaldo vil vinne, han er desperate etter å vinne og kan ikke holde det tilbake. Hvis det betyr at han må gå opp ved siden av manageren og gi instruksjoner, så er det sånn. Med hans standing i fotballen, hvordan kan du argumentere mot ham, sa Ferdinand.

Ole Gunnar Solskjær avviser at Ronaldo var i den tekniske sonen for å veilede lagkameratene. Han sier Ronaldo og Bruno Fernandes var oppe fordi de reagerte på en takling på Nemanja Matic.

– Da hadde jeg plutselig Bruno og Cristiano bak skuldrene mine. De var der en kort stund og ropte til dommeren. Det skjedde fordi vi hadde fått noen dårlige avgjørelser mot oss, forklarer Solskjær.

Han la til at de vet at kun én person som har lov til å være i den tekniske sonen, og at det skal være en av trenerne.

– Dette skjedde kun i et hett øyeblikk, sier Solskjær.