TRIVES: Harry Kane på England-trening sammen med Kalvin Phillips, Kieran Trippier og Patrick Bamford.

Spurs-fansen venter på Kane-mål

Harry Kane (28) ble i Tottenham – men står uten Premier League-mål så langt. På landslaget derimot ble det tre scoringer på ei uke.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Landslagspausen var særdeles vellykket: Han spilte 90 minutter i de to viktigste kampene, mot Ungarn og Polen, og 28 minutter mot Andorra.

Kane scoret i alle tre matchene. Det betyr at han har scoret i 15 kvalifiseringskamper på rad for England.

Etter målet mot Polen uttrykte Robert Lewandowski sin store respekt for Tottenham-spilleren:

– Jeg vet jo hvor mange mål han har scoret.

Kane har kontrakt med Tottenham til 2024, men var veldig nær ved å gå til Manchester City i sommer. Hvordan er forholdet til supporterne etter det?

– Det har vært en trøblete sommer for forholdet mellom Spurs-fansen og Harry Kane, men det er ingen tvil om at supporterne håper å få tilbake en Kane i enda bedre form enn han var for to uker siden nå etter landslagspausen, sier Erik K. Heimdal, halvparten av podkasten «Tottenham på 12».

– Han ble tatt godt imot av fansen i sin første kamp for sesongen, og skepsisen og frustrasjonen fra sommerens hendelser er allerede i ferd med å forsvinne. Med tre mål i landslagspausen bør Kane ha alle forutsetninger for rå levere, så lenge han ikke har spilt for mange minutter for fort og pådratt seg ei skade, som jo har vært tilfelle før.

Men kan Kane komme til å forsvinne før kontrakten går ut likevel? Tidligere Tottenham-stjerne Gary Lineker, nå kjent tv-ekspert, sier dette til Sky:

– Omstendighetene kan forandre seg, hvem vet, om ett år kan han være et annet sted.

Han sammenligner det med sin egen overgang fra moderklubben Leicester i sin tid:

– Jeg følte bare at jeg trengte å gå videre i karrieren min, og jeg tror Harry gikk gjennom det samme, men jeg tror bare ikke han var sterk nok i sin overbevisning mot Tottenham for å gjøre det, men hvem vet i fremtiden.

De tre målene på en uke betyr at Kane nå er oppe i 41 landslagsmål. Nettopp Lineker er én av de fire som har flere: Wayne Rooney 53, Bobby Charlton 49, Gary Lineker 48 og Jimmy Greaves 44.

