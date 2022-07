Tromsø banket Sandefjord: Mikkelsen avsluttet vond statistikk

(Tromsø – Sandefjord 3–0) August Mikkelsen (21) var spilleren i årets Eliteserien som hadde kommet til flest avslutninger uten å score mål. Lørdag var tørken over for angriperen.

Tromsøs angrepsjuvel hadde åtte scoringer i fjorårets eliteseriesesong, men i forkant av oppgjøret mot Sandefjord har det ikke stemt foran mål for 21-åringen i 2022-sesongen. I alle turneringer var det 12 kamper siden forrige nettkjenning for Mikkelsen før lørdag.

Angriperen hadde hele 30 registrerte avslutninger uten at én eneste hadde gått i mål.

Den rekka brøt han endelig da han økte Tromsøs ledelse til 2–0 fra straffemerket - med sin 31. avslutning - etter at han hadde blitt felt på klønete vis av Jesper Taaje innenfor 16-meteren.

Få minutter før hadde Eric Kitolano sendt Tromsø i ledelsen etter en nydelig soloprestasjon av midtbanespilleren. Han avanserte mange meter med ballen på egen hånd før han limte ballen i krysset fra drøyt 20 meters hold.

– Ja, ha-ha, vi kan si det, sier Kitolano da Discovery+-reporteren spør om scoringen var terningkast seks.

– Det var ikke den beste kampen vi har spilt med ball, men vi var effektive og scoret på det vi hadde. Vi er fornøyd med tre poeng. Det var det vi trengte i dag, fortsetter han.

ENDELIG: Det var en lettet August Mikkelsen som endelig kunne ferie for en scoring i årets eliteseriesesong.

Kitolano var ordknapp om scoringen til Discovery+ ved pause, men det var en tydelig fornøyd 24-åring som gikk i garderoben.

Fornøyd var Kitolano også da han gjorde seg selv til tomålsscorer like etter pause. Han stanget Tromsø i 3–0-ledelse fra fem meter etter at markeringene i Sandefjord-forsvaret sviktet totalt. Jobben for Kitolano ble ikke noe vanskeligere som følge av Lasse Nilsens flotte forarbeid på venstreflanken.

Tromsø hadde full kontroll på Sandefjord under den varme solen i Nord-Norge. Gjestene slet med å komme til store sjanser - og sjanser generelt. Sandefjord var i en grei periode mellom 2–0 og 3–0, men lufta sprakk ut av ballongen for Vestfold-laget da Kitolanos 3–0-scoring var et faktum.

– Vi forsvarer oss godt. Det jobbes steinhardt defensivt. Vi skulle gjerne gjort mer enda med ball, for det var mulig å spille ut gjenvinningspresset deres, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup etter kampen til Discovery+.

JUBEL: Eric Kitolano blir omfavnet av lagkameratene etter én av sine to scoringer.

Den største sjansen for blåtrøyene kom med 20 minutter igjen på klokken da Sivert Gussiås ble pent spilt igjennom av Mohamed Ofkir, men Gussiås’ avslutning ble godt reddet av Jakob Haugaard i Tromsø-buret.

Tromsø sikrer med lørdagens seier viktige tre poeng i bunnstriden. Laget er fremdeles på 14. plass, men det er tett mellom lagene like over på tabellen. Sandefjord har 20 poeng etter 16 spilte kamper og ligger på en 9. plass.