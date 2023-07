NY SEIER: Molde jubler for kampens eneste mål, fra Veton Berisha. Molde står nå med fire strake seiere i Eliteserien.

Molde med sin fjerde strake seier - opp på annenplass i Eliteserien

(Stabæk - Molde 0–1) I den aller siste kampen med naturgress på Nadderud sørget Veton Berisha for at Molde tok alle poengene med hjem til Rosenes By.

Etter 60 år med naturgress på Nadderud var lørdagens oppgjør slutten på en æra - nå skal det legges kunstgress på Stabæks hjemmebane.

Og på merkedagen måtte det et straffespark til for å skille lagene i kveldssola:

Eric Kitolano ble revet bakken av Nicolai Næss og dommer Svein Oddvar Moen var aldri i tvil.

Veton Berisha tok sats fra 11 meter, satte ballen kontant i mål og sikret 1–0-seier for Molde.

– Der er deilig å vinne. All ære til «Kito» som skaffer straffen, sier Berisha til TV 2.

Egersunderen understreker at det var ekstra deilig å slå Stabæk etter å ha tapt motsatt oppgjør på Aker Stadion i april OG i kvartfinalen av NM i mars.

– Vi kan ikke tape tre ganger for Stabæk, det går ikke an, sier Magnus Wolff Eikrem til TV 2 med et godt glis.

Romsdalingene står nå med fire strake seiere i Eliteserien. Kun Viking, med sine seks, har flere.

Fikk du med deg denne utrolige scoringen fra tidligere i dag?

Seieren gjør at Molde klatrer forbi nettopp Viking på målforskjell og opp på annenplass i Eliteserien, men romsdalingene har spilt to kamp flere enn de mørkeblå fra Stavanger.

Bodø/Glimt er ni poeng foran Molde, og gultrøyene har én kamp til overs på romsdalingene. I Rosenes By har man angivelig gitt opp håpet om et nytt seriegull:

– Det toget føler vi har gått. Jeg ser ikke helt hvor de skal gi fra seg poeng. Vi skal ha fokus på oss selv og ta steg for steg, sier Eikrem til TV 2.

Neste kamp for Molde er finske HJK Helsinki i Conference League-kvalifisering 2. august. Molde tapte det første oppgjøret 0–1 i Finland.

Returoppgjøret mot HJK ser du på VG+ Sport.

