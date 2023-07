DEBUT: Messi scoret i sin debut for Inter Miami.

Messi avgjorde på overtid i Miami-debuten

(Inter Miami - Cruz Azul 2–1) Lionel Messi (36) scoret sitt første mål for Inter Miami foran en stjernespekket tribune.

Nyhetsbyrået AP melder om total «Messi-feber» på stadion i Fort Lauderdale i forkant av kampen mellom Inter Miami og Cruz Azul natt til lørdag norsk tid.

Kampen var utsolgt og hadde 21.000 tilskuere – blant dem idrettsstjerner som Serena Williams og LeBron James, i tillegg til Kim Kardashian.

Mannen som ble verdensmester med Argentina i fjor, og som forlot Paris Saint-Germain etter forrige sesong, satt på benken i første omgang mot den meksikanske klubben Cruz Azul.

Han fikk først komme på banen i kampens 54. minutt.

KJENDIS-TUNGT: Serena Williams, LeBron James og Kim Kardashian på tribunen under Lionel Messis første kamp for Inter Miami. ØNSKET LYKKE TIL: Basketlegenden LeBron James møttes raskt for avspark i Miami.

Kampens første mål kom fra tidligere Tromsø- og Brannspiller Robert Taylor, som sendte Inter Miami i ledelsen like før første omgang var unnagjort.

I andre omgang utlignet Uriel Antuna for Cruz Azul.

Men så, på overtid i kampens 94. minutt fikk Inter Miami frispark. Messi plantet ballen rett inn i krysset.

– Det jeg så var målet. Jeg så målet, jeg visste at jeg måtte score, sier stjernen i et intervju like etter kampslutt.

Hans første kamp for den amerikanske klubben endte dermed med seier – og et mål som av nyhetsbyrået AP omtales som det «største øyeblikket i Inter Miamis korte historie».

– Dette er en film vi aldri har sett før, sier trener Tata Martino.

Fotballikonet ble presentert for publikum av Inter Miami-eierne Jorge Mas, Jose Mas og David Beckham tidligere i juli.

– Jeg vil takke folket i Miami for deres velkomst og kjærlighet siden jeg kom til denne byen. Sannheten er at jeg er veldig spent og veldig glad for å være her i Miami, sa han foran det fullsatte stadionet.

Argentineren skal ha skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med sin nye klubb, og avtalen skal ifølge amerikanske medier sikre ham rundt 620 millioner kroner i årsinntekt.