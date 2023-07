Kommentar

For et helt uvirkelig drama – hva er det vi ikke vet?

IKKE GOD STEMNING: Caroline Graham Hansen (høyre) ble vraket av Hege Riise til kampen mot Sveits i fotball-VM tirsdag. Etter kampen serverte Barcelona-spilleren en tirade man knapt har sett maken til.

Man trodde dramaet hadde nådd sitt maksimum da Ada Hegerberg tuslet strekkplaget i garderoben sekunder før kampstart. Det hadde knapt startet.

Hvordan blir livet i den norske leiren etter Caroline Graham Hansens dynamittuttalelser? Kan laget leve med dette?

Den vrakede Barcelona-stjernen leverte et intervju man knapt har sett maken til på vår breddegrad. Først skulle hun bite i seg skuffelsen, i neste øyeblikk glefset hun, mot sin egen ledelse.

Graham Hansen har vært ute av landslaget siden i fjor sommer, men sier at hun «har følt seg tråkket på i et helt år» og «bare har tatt imot». Hva er det vi ikke vet?

Er dette så tøff kritikk at Graham Hansen kan bli sendt hjem fra VM? Det er kanskje usannsynlig, men det er ikke bare på treningsfeltet det må gjøres en stor jobb de neste dagene.

Hege Riise var tydelig ubekvem da hun ble konfrontert med det voldsomme utbruddet. Beslutningen om å vrake sin verdensstjerne i en skjebnekamp i VM var sjokkerende og på en måte en av de modigste avgjørelsene noen norsk trener noen gang har tatt.

Sett utenfra er det umulig å forstå hvordan Norge kan stille opp uten Graham Hansen, sett innenfra kan det være grunner vi ikke kjenner til. Her lukter det intern uro i flere dager.

Uansett skapte det et rabalder av de sjeldne og med Hegerberg også ute kunne man frykte det verste. Erstatterne klarte seg bra, Norge leverte en ekstremt mye bedre kamp enn mot New Zealand, men det ble ikke mål denne gangen heller. Hvis vi inkluderer de to siste EM-kampene i fjor sommer, har Norge spilt seks og en halv time uten scoring.

Graham Hansen har vært med i alle sammen. Hun fikk en drøy halvtime mot Sveits, i små glimt viste hun at hun er blant de aller beste driblerne i verden, men det var ikke nok denne gangen heller.

Likevel var 0–0 nesten som en seier å regne, etter den elendige åpningen. Nå kan det være nok å slå Filippinene for å gå videre. Kanskje holder ettmålsseier, trolig holder tomålsseier og vinner Norge med tre er plassen i sluttspillet klar.

Det er umulig å vite hvordan støyen slår ut de neste dagene, men det er ikke første gangen det blåser rundt denne gjengen. Roger Finjord fikk sparken i 2016 fordi spillerne ikke var fornøyde med ham. Ada Hegerberg nektet å være med i mange år, med alt det førte med seg, og Graham Hansen har hatt sin pause.

Sånn sett kan man si at mange av dem er kjent med utenomsportslig uro, men dette er midt i et VM. Her blir det nok å gjøre for den medbrakte mentaltreneren.

Graham Hansen valgte selv å si nei til landslaget etter EM. Hun var visekaptein og den som sto nærmest Martin Sjögren. Hun snakket alltid varmt om svensken. Da han ble sparket for et år siden, forsvant også Graham Hansen.

Det var Sjögren som fikk Norge 90 prosent på veien til VM. Graham Hansen sier at hun trodde hun hadde opparbeidet seg en viss respekt. Ble hun ikke hørt? Følte hun seg sveket den gangen? Spørsmålene er mange, svarene foreløpig få.

I et intervju med TV 2 i desember forklarte Graham Hansen at hun – etter et møte med det nye trenerteamet – ikke klarte «å være veldig investert i de nye planene».

«Jeg følte ikke at jeg skyldte dem (de nye trenerne) noe. Jeg tror nok at det hadde vært vanskeligere for meg å ta den pausen hvis de (forrige trenerne) fortsatt hadde vært der. Da tror jeg at jeg hadde kjent på at jeg må være der for dem og kjempe for dem», uttalte hun.

SJÖGRENs NÆRMESTE: Caroline Graham Hansen i aksjon under fotball-VM i 2019. I bakgrunnen er daværende trener Martin Sjögren. De to sto hverandre veldig nær.

I slutten av mars kunne en lykkelig Hege Riise fortelle at Graham Hansen var tilbake på landslaget, og at hun var «topp motivert». Først rett før VM var hun skadefri og klar. Mot New Zealand, i sin første kamp under Riise, var hun harmløs.

Normalt sett ville treneren da gjort noen vrier for å få mer ut av sin antatt beste spiller. Isteden ble hun satt ut, og landslagssjefen holder fast ved at det utelukkende var en taktisk vurdering. Riise ville ha defensiv trygghet i en kamp Norge i utgangspunktet var presset til å vinne. Det er noe som skurrer i argumentasjonen, selv om det er greit å unngå baklengsmål om man skal vinne.

På søndag må Norge vinne. Da skulle man tro at det ikke er mulig å stille uten Caroline Graham Hansen. Nå er spørsmålet om det er mulig å stille med henne.

I intervjuet med TV 2 i desember sa hun også: «Jeg ønsker å spille fotball-VM for Norge. Og så får tiden vise om jeg føler meg klar og de vil ha meg med.»

Det siste får tiden fortsatt vise.